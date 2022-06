Mercato: le Bayern officialise l’arrivée du crack Ryan Gravenberch

Comme pressenti depuis quelques semaines, le Bayern Munich a annoncé ce lundi la signature de Ryan Gravenberch en provenance de l’Ajax. Le jeune milieu de terrain néerlandais (20 ans) s’engage avec le club bavarois pour les cinq prochaines saisons.

Le Bayern Munich assure l’avenir en recrutant l’un des plus gros espoirs d’Europe à son poste. Comme attendu depuis quelques semaines, le club allemand a officialisé ce lundi la signature du milieu de terrain néerlandais Ryan Gravenberch (20 ans) en provenance de l’Ajax Amsterdam. Il s’engage jusqu’en juin 2027 avec le champion d’Allemagne.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Selon les dernières fuites, la transaction devrait atteindre les 25 millions d’euros, bonus compris, pour ce joueur qui était en fin de contrat dans un an. En mai, le Bayern Munich avait déjà officialisé le recrutement de Noussair Mazraoui, coéquipier de Gravenberch sous le maillot de l’Ajax cette saison.

"L'un des plus grands talents d'Europe"

"Quand le Bayern m'a demandé, je n'ai pas eu à réfléchir à deux fois. C’est l'un des plus grands clubs qui soit", s’est félicité Gravencherch, cité par le communiqué du club. "Gravenberch donnera beaucoup à notre équipe. C'est l'un des plus grands talents d'Europe, il a une excellente technique, trouve toujours des solutions dans les plus petits espaces, est très dynamique et dangereux devant le but", a de son côté indiqué Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern.

Pur produit de la formation amstellodamoise, Gravenberch est déjà international avec les Pays-Bas (10 sélections). Il est apparu avec les Oranje pour la première fois en mars 2021. Avec 42 matchs disputés cette saison, il a été l'un des artisans du sacre en championnat de l'équipe d'Erik ten Hag. Sa carrière avec son club formateur avait débuté à seulement 16 ans et 4 mois, en septembre 2018.