Mercato: le champion du monde Alexis Mac Allister, première recrue de Liverpool

Liverpool tient son premier renfort après sa saison décevante: Alexis Mac Allister, le champion du monde argentin de Brighton, s'est engagé pour un contrat "longue durée" avec les Reds.

Acteur majeur de l'excellente saison de Brighton, sixième de Premier League, Alexis Mac Allister va tenter d'importer son talent et son influence à Liverpool, qui a terminé une petite place au-dessus des Seagulls, au terme d'une saison décevante vis-à-vis des objectifs des Reds.

Comme pressenti ces dernières semaines, l'Argentin s'est donc engagé pour un contrat "longue durée" avec Liverpool, tel qu'évoqué par le club, sans que la durée exacte du contrat ni le montant du transfert ne soient révélés (autour de 40 millions d'euros).

"C'est un rêve devenu réalité, c'est incroyable d'être ici et j'ai hâte de commencer", a réagi le champion du monde sur le site internet des Reds. "Je voulais être là dès le premier jour de la préparation, donc c'est bien que tout soit finalisé. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers", a-t-il poursuivi.

Alexis Mac Allister veut compléter son armoire à trophées

"Depuis que j'ai gagné la Coupe du monde, j'ai dit que je voulais gagner plus de trophées et je pense que ce club m'aidera à le faire - c'est le but et quand vous êtes dans un grand club comme celui-ci, vous devez gagner des trophées. Depuis que je suis arrivé ici, je peux voir à quel point ce club est grand : les joueurs que nous avons, le staff, tout le monde. Je suis vraiment content et j'ai hâte de jouer pour ce club", s'est enthousiasmé celui qui portera le numéro 10, laissé vacant par Sadio Mané la saison dernière.

Arrivé dans le sud de l'Angleterre en 2019 en provenance d'Argentinia Juniors, le club formateur de Diego Maradona, Alexis Mac Allister a définitivement éclôt après son prêt à Boca Juniors en 2019-2020. Le milieu offensif de 24 ans a disputé un total de 111 matchs avec les Seagulls, pour 20 buts.