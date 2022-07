Mercato: "Le choix a été vite fait", Cabella explique ce qui l’a convaincu de rejoindre le Losc

Pour cette nouvelle saison, Lille pourra compter sur l’expérience de Rémy Cabella au milieu de terrain. Face aux médias, le Corse de 32 ans, qui s’est engagé pour une saison plus une en option, a expliqué ce mercredi son choix de rejoindre le club nordiste, alors que les sollicitations étrangères étaient nombreuses.

Il est arrivé détendu sur la scène de l’amphithéâtre du Domaine de Luchin, le centre d’entraînement des Lillois, avec un sourire étincelant et ses quelques mèches blondes. Des présentations, Rémy Cabella en a connu d’autres à Saint-Etienne, Montpellier ou encore Newcastle. Cet habitué de la Ligue 1 découvre le Nord après une petite pige en fin de saison dernière à Montpellier. Face aux médias, pendant plus de vingt minutes, le natif d’Ajaccio a expliqué son choix de rejoindre le Losc en tout début de mercato estival.

Sa seule offre en France

Olivier Létang avait ciblé son profil depuis plusieurs semaines. Sur le papier, Rémy Cabella coche beaucoup de cases souhaitées par le président lillois. Expérimenté, connaisseur de la Ligue 1, meneur de jeu technique...et surtout doté d’un bon état d'esprit. "On s’est eu au téléphone deux ou trois fois avec le président et ça a matché de suite, explique le milieu de terrain. Il m’a présenté le projet, m’a parlé de ce qu’il recherchait sur le plan humain, la mentalité. C’est quelque chose qui est en moi. Sa façon de penser est exactement la même que la mienne. Ça s’est fait très vite parce que j’ai senti au téléphone que j’avais envie de venir ici."

La seule offre française pour Cabella a été celle du Losc. "À l'étranger, je pouvais m'engager dans un club qui pouvait se qualifier pour la Ligue des champions (en Grèce ou en Turquie). J'étais en réflexion pour faire le bon choix. J'ai eu Lille au téléphone. Le choix a été vite fait. Je préfère être ici qu'à l'étranger, même si je ne dispute pas de Coupe d'Europe. J'ai envie de faire quelque chose ici. Pourquoi ne pas disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine?"

Une adaptation express

Cabella garde des ambitions élevées, ce qui n’est pas pour déplaire à son nouveau président, Olivier Létang. L’ancien de Krasnodar a pourtant connu un début d’année 2022 assez difficile avec le départ de la Russie, puis le retour en Ligue 1 avec Montpellier. A Lille, le joueur de 32 ans retrouve le calme du championnat de France et quelques têtes familières.

En quelques heures, le champion de France 2012 s’est rapidement adapté au groupe lillois. "Ça fait très longtemps que je n’avais pas joué avec Jonas (Martin) et ça m’a fait très plaisir de le revoir à l’entraînement, confie Rémy Cabella. Je l’ai connu en 2004, on était très jeune. Jonathan Bamba, je l’ai connu à Saint-Etienne, c’est plus récent. On retrouve des automatismes à l’entraînement mais ce que j’aime, c’est découvrir les nouveaux joueurs comme les attaquants et les ailiers à qui je dois m’habituer."

Quelle utilisation sur le terrain?

"Le coach joue avec un 6 et deux 8, et je suis un milieu offensif pour l’instant, explique Cabella. C’est un poste que j’avais connu à Montpellier et même à Saint-Etienne de temps en temps. J’aime ce poste parce que le milieu de terrain, c’est là où on va voir toute mon efficacité." Avant d’évoquer le style de jeu du nouveau coach, Paulo Fonseca: "Il ressemble beaucoup à ce que j’ai connu à Marseille et Saint-Etienne avec Michel et Oscar Garcia. Ce sont des coaches qui aiment le pressing, jouer au ballon, récupérer haut. C’est un système que je connais très bien, je l’aime bien."

En attendant d’autres recrues, le nouveau cycle du Losc débutera donc avec Rémy Cabella… et Mohamed Bayo. L’ancien attaquant de Clermont, acheté pour 14 millions d’euros par Lille, a aussi été présenté par les dirigeants lillois. "On peut dire que c'était moins bien la saison dernière, décrit Cabella. Mais le Losc a disputé les huitièmes de finale de C1. Leur saison a été pleine. Cette année, c'est nouveau. Il faut toujours faire mieux que la saison précédente."