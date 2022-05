Mercato: Le clan Bettoni dément la rumeur Lille

INFO RMC SPORT - Plusieurs bruits font état d'un intérêt de Lille pour l'ancien adjoint de Zidnae en rempalcement de Gourvennec. L'entourage de l'intéressé met les choses au point.

Contrairement aux rumeurs qui circulent ces dernières heures David Bettoni n’est pas en contact avec le club lillois ni attend de coup de fil des dirigeants du Losc.

Joint par RMC sport, un membre de l’entourage de l’ancien adjoint de Zidane au Real a démenti en bloc et affirmé que Bettoni avait certes très envie d’entraîner en Ligue 1 mais qu’en aucun cas il ne négocierait avec un club dont le coach est toujours en place. Question de respect pour ses confrères.

"Je suis ouvert à tous les championnats mais je suis Français, et je connais très bien le championnat de France." (Bettoni en novembre dernier)

David Bettoni avait annoncé en novembre dernier dans l’émission l’After Foot sur RMC sa décision de se lancer en solitaire après avoir conquis notamment trois ligues des champions au côté de Zinedine Zidane au Real Madrid.

"En fin de saison, quand Zizou m’a dit qu’il souhaitait prendre un peu de recul, il m’a dit: « Toi, il faut que tu fonces, tu es fait pour ça, et les joueurs le savent », avait-il raconté dans l'After. J’ai décidé de me lancer en tant que numéro 1. Je suis prêt à prendre une équipe de première division, en Ligue 1 par exemple. Je suis ouvert à tous les championnats mais je suis Français, et je connais très bien le championnat de France."