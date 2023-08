Mercato: le coach de Tottenham compte sur Kane pour la reprise de la Premier League

Auteur d'un quadruplé lors du match caritatif face au Shakhtar Donetsk ce dimanche, Harry Kane a quitté le Tottenham Hotspur Stadium en faisant un tour d'honneur. Pour autant son entraîneur Ange Postecoglou compte sur lui pour la reprise de la Premier League et le match face à Brentford dimanche.

Harry Kane parti pour être titulaire face à Brentford

"Il ne fait aucun doute que j'utiliserai Harry, a déclaré l'ancien coach du Celtic, interrogé sur le début du championnat anglais en conférence de presse d'après-match. C'est un attaquant fantastique, l'un des meilleurs au monde. La façon dont l'équipe joue va l'aider. Il aime marquer des buts, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions aujourd'hui et il en a bénéficié."

Pourtant, le Bayern Munich ne semble pas lâcher l’affaire pour attirer l’international anglais. Ces derniers jours, un ultimatum avait été fixé à Tottenham, qui n’a toujours pas répondu alors qu’une offre de plus de 100 millions d’euros est arrivée sur la table, selon les médias allemands. Le club bavarois est toujours suspendu à la réponse des Spurs, dont le président Daniel Levy est actuellement présent aux États-Unis, d'après Bild.

"Je ne parlerai certainement pas de joueurs sous contrat ailleurs"

"Il y a une date limite et c'est la fin du mercato, a répondu Postecoglou, un peu agacé de voir les Bavarois se faire pressants sur son attaquant. Au-delà de cela, je suis en dialogue ouvert avec Harry et le club sur une base régulière." "Ce qui est factuel à l'heure actuelle, c'est qu'il est un joueur sous contrat avec notre club de football. Je ne parlerai certainement pas de joueurs sous contrat dans d'autres clubs de football, mais je ne suis pas au Bayern, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent."

"Je leur ai dit que si le statu quo changeait, il fallait m'en informer, explique-t-il au sujet des potentielles avancées dans un transfert de son attaquant. Je n'ai pas besoin de connaître les allées et venues entre les deux. Je veux juste m'occuper de ce qui se présente à moi car, quelle que soit l'issue de cette affaire, je suis en train de construire une équipe ici."

"Je ne peux pas attendre qu'une décision soit prise dans un sens ou dans l'autre pour commencer. Nous n'avons ni le temps ni le luxe de le faire. Je travaille avec ce qui se présente à moi. Vous avez vu aujourd'hui que Harry est certainement investi dans ce que nous faisons et nous continuerons à le faire à moins que quelque chose ne change."