Tottenham: en attendant la fin du feuilleton Bayern, Harry Kane inscrit un quadruplé en amical

Malgré les nombreuses rumeurs de départ, Harry Kane n’a en rien perdu ses instincts de buteur. Loin de là puisque l'international anglais a inscrit un quadruplé en amical contre le Shakhtar Donetsk avec Tottenham (5-1).

L’avenir de Harry Kane est l’un des principaux feuilletons de ce mercato estival. Malgré sa grande régularité en Premier League, le buteur a rarement autant été lié à un départ. À la recherche d'un numéro 9, le Bayern Munich et le PSG sont les clubs les plus intéressés par l’attaquant de Tottenham. Lui aimerait partir à Munich et le club bavarois a posé un gros chèque sur la table... proposition à laquelle les Spurs ne semblent pas avoir répondu.

Pas de quoi empêcher le coach Ange Postecoglou d'aligner son buteur vedette. Pour le match amical du jour contre le Shakhtar Donetsk, l’Australien a titularisé l’Anglais et lui a même donné le brassard de capitaine. Kane est toujours en grande forme puisqu’il a largement contribué au large succès des siens (5-1) avec un quadruplé inscrit. Avant cette rencontre, le goleador avait déjà retrouvé le chemin des filets en préparation, avec une réalisation contre Lion City.

Le Bayern propose plus de 100M mais…

Conscients d’avoir les faveurs du joueur en cas de départ, les Bavarois ont proposé plus de 100 millions d’euros bonus inclus selon plusieurs médias allemands. Si les dirigeants attendent une réponse rapide de la part des Spurs, ces derniers n’ont toujours pas répondu à cette offre. Les Parisiens surveillent toujours le dossier, mais sont aussi sur d’autres buteurs. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont les noms qui reviennent le plus.

Interrogé sur l’avenir de Kane, Postecoglou a assuré que tant que l’Anglais sera au club, il n’hésitera pas à l’utiliser: "Il n’y a aucun doute sur le fait que j’utiliserais Kane. Je n’avais pas besoin d’aujourd’hui pour me le dire. C’est un joueur de classe mondiale. La façon de jouer de cette équipe l’aidera." À voir si le buteur sera toujours à Tottenham le 13 août, date à laquelle les Spurs joueront leur premier match de Premier League contre Brentford.