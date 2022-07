Mercato: le dossier Veretout à l’OM lié à un joueur du PSG ?

Selon Il Messaggero, Jordan Veretout, milieu de terrain de l’AS Rome, est toujours dans le viseur de l’OM mais sa potentielle arrivée dépend… du PSG et du prêt de Georginio Wijnaldum à la Louve.

L’OM s’active pour dégraisser son effectif depuis le coup de pression de l’actionnaire Frank McCourt sans se priver d’étudier des pistes pour se renforcer. Selon Il Messaggero, le club s’intéresse toujours à Jordan Veretout (29 ans), milieu de terrain de l’AS Rome sous contrat jusqu’en 2024. Le joueur n’a pas été retenu dans le groupe pour le match amical face à Tottenham (il souffre des adducteurs) et souhaiterait quitter le club italien deux ans après son arrivée en provenance de la Fiorentina.

Mais son sort serait lié à celui d’un joueur du PSG: Georginio Wijnaldum. José Mourinho, entraîneur romain, ne veut pas perdre un membre de son effectif sans que son départ ne soit comblé. Les Romains poursuivent les discussions avec le PSG pour le prêt de l’international néerlandais mais la situation serait complexe en raison du salaire de ce dernier que la Roma ne désire pas prendre entièrement à sa charge. Selon le journal italien, l’opération serait aussi retardée par une prime de trois millions d’euros que Wijnaldum doit percevoir le 31 juillet avec Paris.

Discussions en cours

Les discussions se poursuivent et Tiago Pinto, directeur sportif de la Roma, va se rendre en Israël pour rencontrer les dirigeants du PSG, qui disputera le trophée des champions à Tel Aviv, dimanche face à Nantes (20h). Un accord débloquerait ainsi un départ de Veretout. La Roma pousse pour une cession définitive contre 12 millions d’euros de son joueur, très utilisé la saison dernière (50 matchs, 4 buts, toutes compétitions confondues). Les négociations pourraient être facilitées par la bonne entente entre Pinto et Pablo Longoria, président de l'OM, après les arrivées réussies de Pau Lopez et Cengiz Ünder l'été dernier.

La grosse saison de Vererout lui a même ouvert les portes de l’équipe de France à l’automne 2021, en fêtant ses cinq premières sélections et participant même au titre en Ligue des Nations avec les Bleus. Il n’a pas été appelé lors des deux derniers rassemblements mais pourrait profiter d'un potentiel retour en France sept ans après son départ de Nantes, pour rester dans le viseur de Didier Deschamps. L’OM, en quête d’un renfort dans l’entrejeu pour palier le départ de Boubacar Kamara, libre, à Aston Villa, pourrait lui offrir cette exposition (en Ligue des champions notamment) mais attend que le jeu des chaises musicales se débloque.