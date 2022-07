OM: dépenser sans compter? C'est non pour McCourt, qui réclamerait plus de ventes

Selon les informations de La Provence, le propriétaire de l'OM Frank McCourt ne veut plus "mettre la main au portefeuille" pour renforcer son équipe et attend davantage de ventes.

Frank McCourt ne veut pas dépenser sans compter. Le propriétaire américain de l'OM réclame des ventes dans son effectif, annonce La Provence ce dimanche. Depuis son arrivée au club en 2016, ses dépenses sont estimées à 400 millions d'euros. Ce sujet aurait été évoqué lors d'une rencontre avec son président Pablo Longoria aux États-Unis mi-juin.

L'OM a très peu vendu depuis le début du mercato

McCourt s'inquièterait notamment des ventes de joueurs, qui traînent toujours et qui ont pour le moment rapporté très peu. Depuis le début du mercato, l'OM a récupéré 1,5 million d'euros pour la vente de Lucas Perrin à Strasbourg, où il était prêté avec option d'achat.

De leur côté, Steve Mandanda et Boubacar Kamara ont quitté le club libres de tout contrat, alors que Nemanja Radonjic a été prêté au Torino, à un an de la fin de contrat. Tout comme Luis Henrique à Botafogo, dont l'option d'achat quasi-automatique pourrait être levée en fin de saison et offrir 8 millions au club olympien (qui avait dépensé ce montant pour le recruter en 2020), selon le quotidien local.

Dans le sens des arrivées, les Marseillais ont déjà investi une vingtaine de millions d'euros pour s'offrir Luis Suarez, Jonathan Clauss, Isaak Touré et Samuel Gigot (acheté en janvier dernier) alors que Chancel Mbemba est arrivé libre et que Ruben Blanco a été prêté pour la saison à venir. Un échange entre Strootman et Lazovic avec l'Hellas Vérone, ancien club d'Igor Tudor, est évoqué depuis quelques jours.