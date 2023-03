Mercato: Le Fée veut quitter Lorient cet été

Enzo Le Fée, en fin de contrat en juin 2024, a indiqué ce lundi qu’il souhaitait quitter le FC Lorient dès cet été. L’international espoirs assure avoir attendu une offre de prolongation qui n’est jamais arrivée.

La belle histoire entre le FC Lorient et Enzo Le Fée semble toucher à sa fin. Présent en conférence de presse avec l’équipe de France espoirs ce lundi, le milieu de terrain de 23 ans a annoncé son intention de quitter les Merlus dès cet été. En fin de contrat en juin 2024, il assure avoir longtemps attendu une offre de prolongation. En vain.

"C’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue.”

Le Fée veut "rapporter de l'argent" aux Merlus

"Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus, a-t-il tranché. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. Sinon, je serai libre de m’engager n’importe où l’hiver prochain, à moins de six mois de la fin de mon contrat."

Formé à Lorient, Le Fée a fait ses débuts en Ligue 1 avec les Merlus à 20 ans, en août 2020. Au fil des saisons, il s’est peu à peu imposé au sein de l’effectif breton jusqu’à en devenir un rouage essentiel. Depuis le début de l’exercice 2022-2023, il a été titulaire lors des 28 rencontres disputées par Lorient en Ligue 1.