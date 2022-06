Lorient: Le Fée va rencontrer la direction pour évoquer les conditions d'un départ

Annoncé partant de Lorient depuis plusieurs semaines, Enzo Le Fée est attendu à la reprise programmée le 4 juillet pour lui. L’international espoirs, sous contrat jusqu’en 2024, ne devrait cependant pas rester chez les Merlus cette saison. Son agent, Emmanuel Lacroix, fait le point auprès de RMC Sport sur la situation du milieu offensif en marge du mercato estival.

Emmanuel Lacroix, il y a beaucoup de bruits sur un départ d’Enzo Le Fée, quelle est la situation actuelle?

Je vais être très clair à ce sujet. La priorité d’Enzo n’est pas de quitter la France comme j’ai pu le lire. Nous sommes en contact avec trois clubs français qui se sont renseignés, sans plus pour le moment… Je sais que ce je vais dire ne va pas plaire à tout le monde mais je préfère dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Les clubs français s’entêtent à chercher des joueurs évoluant à l’étranger alors que le plus grand vivier du football mondial est sous leurs yeux. Je trouve cela dommage que certains de nos meilleurs jeunes joueurs évoluent dans des clubs étrangers. Les Français veulent ensuite les rapatrier pour cinq fois plus cher… Je pense que les Allemands ont un temps d’avance.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Cela veut dire qu’Enzo Le Fée peut partir en Allemagne?

Oui, il peut partir en Allemagne. Nous sommes en contacts avancés avec deux clubs, mais nous avons rendez-vous le week-end prochain avec la direction lorientaise pour connaître le montant de l’indemnité demandée pour avancer. Mais qu’Enzo évolue en France, en Allemagne ou ailleurs la saison prochaine, je suis certain de sa réussite. C’est un joueur différent, un garçon différent. Il est à 100% focus sur ses objectifs et je suis persuadé qu’un jour il jouera dans le club de ses rêves: le FC Barcelone. Enzo un pur crack, un fuoriclasse, un magicien...

Peut-il prolonger à Lorient?

Tout est envisageable. Le FCL a fait beaucoup de choses pour lui et c’est quelqu’un de reconnaissant. Il a joué les cinq derniers matchs avec une blessure pour éviter la relégation. Le projet sportif, que ce soit à Lorient ou ailleurs, c’est ce que nous regarderons en priorité. Mais c’est vrai, quand on regarde ses qualités, que c’est plus facile pour lui d’évoluer avec des joueurs qui comprennent son football. Cela se voit en Espoirs non (rires).