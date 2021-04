Mercato: le fils de Jérôme Leroy va rejoindre Montpellier

Léo Leroy (21 ans) va quitter Châteauroux libre cet été, et s’engager dans la foulée avec le club de Montpellier, où il espère pouvoir marcher sur les traces de son père en Ligue 1.

Montpellier tient sa première recrue de la saison 2021-2022. Comme annoncé par la Nouvelle République et Mohamed Toubache-Ter, puis confirmé par RMC Sport, Léo Leroy (21 ans), milieu de terrain de Châteauroux, va rejoindre le MHSC dès la fin de cette saison. Formé au Stade Rennais et passé professionnel il y a un peu plus de deux ans, le fils de Jérôme Leroy (ex-PSG, OM, Lens, Rennes...), 54 matches au compteur sous le maillot castelroussin, arrivera libre puisque son contrat arrivait à échéance à l’issue de la saison.

Un bilan statistique vierge cette saison

C’est un joli pari pour Montpellier qui enrôle un jeune joueur très à l’aise sur le plan technique et dont on dit qu’il dispose encore d’une grosse marge de progression, le tout sans avoir à débourser le moindre centime. Une belle opportunité que le club héraultais s’est empressé de saisir, a fortiori dans ce contexte de crise économique pour les clubs de football, liée à la pandémie de Covid-19.

Reste qu’en 31 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues, Léo Leroy n’a pas marqué le moindre but ni délivré une seule passe décisive. D’ores et déjà assuré de descendre en National, Châteauroux s’attend à voir partir un certain nombre de joueurs qui composaient son effectif. Des éléments sur lesquels l’entraîneur Marco Simone ne pourra pas compter la saison prochaine, à commencer par Léo Leroy.