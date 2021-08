Mercato: le fils de Samuel Eto’o à l'essai à Benfica

Etienne Eto’o, le fils de Samuel Eto’o, est actuellement à l’essai au Benfica. L'attaquant camerounais de 19 ans a récemment été libéré par le Real Oviedo, en Espagne, où il évoluait avec l’équipe B.

Le fils de Samuel Eto’o Fils fera-t-il carrière? Etienne Eto’o, 19 ans depuis ce mercredi et attaquant comme son père, est actuellement à l’essai au Benfica Lisbonne, d'après les informations de Marca. Il est sans club depuis cet été, après plusieurs années passées en Espagne, dans les équipes jeunes du Real Majorque, du CD Atletico Baleares et du Real Oviedo.

Né à Majorque, Etienne Eto’o possède la double nationalité, espagnole et camerounaise. Après avoir connu un nouveau club chaque année depuis 2019, il s’apprête encore à changer d’air. En février dernier, il a participé à la CAN U20 avec le Cameroun, inscrivant notamment un doublé en phase de poules contre le Mozambique.

Famille de footballeurs

Etienne Eto’o Pineda, de son nom complet, est en revanche encore loin des marques laissées par son père. Au même âge, Samuel Eto’o commençait déjà à se faire une place en Liga avec le RCD Majorque.

En plus de son paternel, Etienne Eto’o a deux autres exemples de footballeurs dans la famille: ses oncles David et Etienne. Aucun des deux n’a toutefois atteint le très haut niveau. David est passé par Sedan et Créteil, en France, sans percer, alors qu’Etienne a joué en Autriche au FC Lustenau.