Mercato: le fils de Wanda Nara et Maxi Lopez rejoint Icardi en signant à Galatasaray

Valentino Lopez, le fils de Wanda Nara et Maxi Lopez, s’est engagé avec Galatasaray. Le jeune attaquant évoluera avec les U14 et va pouvoir croiser Mauro Icardi, prêté au club stambouliote par le PSG cette saison. Dans un contexte familial tendu, marqué par la séparation entre l’attaquant argentin et Wanda Nara.

Galatasaray s’est offert un jeune renfort qui ne passe pas inaperçu. Le club d’Istanbul a officialisé le recrutement de Valentino Lopez, le fils de Wanda Nara et Maxi Lopez. Âgé de 13 ans, l’adolescent, qui évolue au poste d’attaquant, va être intégré à l’équipe U14. Décrit comme un élément prometteur, celui qui est passé par les centres de formation de l’AC Milan et du PSG, serait plutôt adroit à la finition. Au nord-ouest de la Turquie, "Valu" va pouvoir croiser Mauro Icardi, qui a été son beau-père ces dernières années. L’avant-centre de 29 ans est prêté à Galatasaray par le PSG cette saison. Dans un contexte familial particulièrement tendu.

Après huit ans de mariage, Mauro Icardi et Wanda Nara se sont séparés fin septembre. Selon la presse turque, les deux stars devraient prochainement entamer une procédure de divorce, qui s’annonce compliquée en raison de leurs biens immobiliers communs, estimés à 60 millions d’euros. Le footballeur aurait mis fin au contrat d’agent de son ex-compagne, qui gérait ses intérêts depuis leur début de leur relation, entamée à l’époque où Wanda était l’épouse de Maxi Lopez (le père de Valentino), alors coéquipier d’Icardi à la Sampdoria.

Icardi très discret avec Galatasaray

La femme d’affaires de 35 ans s’est affichée ces dernières semaines au bras de L-Gante, un rappeur argentin. Après la diffusion d’un clip dans lequel Wanda embrasse l’artiste de 22 ans, Icardi aurait fait un aller-retour express en Argentine pour demander des explications à la mère de ses deux enfants. Un voyage que Galatasaray n’aurait pas apprécié.

Perturbé par ses problèmes de couple, qui durent depuis de longs mois, Icardi a vu sa cote s’effondrer à Paris, où il est encore sous contrat jusqu’en 2024. Depuis le début de son prêt en Turquie, le natif de Rosario est apparu à quatre reprises (un seul match en intégralité), le temps d’inscrire un but et de délivrer une passe décisive contre Alanyaspor en championnat (2-2).