"Elle est la risée du monde entier", les embrouilles continuent entre Icardi et Wanda Nara

Désormais séparée de Mauro Icardi, son agente Wanda Nara a été filmée ces derniers jours en train d’embrasser un rappeur. Ce qui a suscité une vive colère de l’attaquant, prêté par le PSG à Galatasaray, et alimenté un feuilleton très suivi par les médias argentins.

Entre Mauro Icardi et Wanda Nara, le feuilleton n’en finit plus, pour le plus grand bonheur des médias peoples argentins et des comptes Instagram spécialisés. Depuis l’annonce de la fin la de relation entre l’attaquant de Galatasaray et sa femme, cette dernière a en effet été aperçue aux bras d’un rappeur argentin. Une situation que n’a pas supporté le joueur, qui ne souhaite désormais plus l’avoir comme agente et l’a vivement critiqué sur les réseaux sociaux.

"Elle est la risée du monde entier avec son comportement et ses attitudes. La vérité, c’est que je ne suis pas prêt à continuer à la soutenir et à défendre l’indéfendable", a notamment écrit Icardi en story Instagram, en réaction au clip du rappeur L-Gante, dans lequel il embrasse Wanda Nara, après avoir déjà été vu avec elle dans un bowling. D’après les médias argentins, le joueur aurait immédiatement pris l’avion pour raisonner son ex-femme, mais aurait été bloqué à l’entrée de son hôtel par les forces de sécurité. Un voyage qui n’aurait pas été validé par Galatasaray, apparemment mécontent de la situation.

Un changement d'agent à prévoir

Selon les médias turcs, cette nouvelle relation serait la goutte de trop pour le joueur, qui ne voudrait plus de son ex-femme et mère de ses deux enfants comme agente. Il aurait ainsi demandé à son club de ne plus la payer jusqu’à nouvel ordre. Un nouvel épisode tumultueux pour le couple, marié depuis 2014, qui s’était rencontré alors que Nara était encore l’épouse de Maxi Lopez, coéquipier d’Icardi à la Sampdoria. Ces derniers mois, ils avaient documenté leurs états d’âme en storys respectives, avant d’officialiser leur séparation le 23 septembre.

S’il n’est pas encore initié, le divorce entre les deux parties pourrait s’avérer complexe, le couple disposant actuellement, d’après Radio Mitre, de biens immobiliers évalués à 60 millions d’euros. Ces tourments ont probablement un impact sur le rendement sportif d’Icardi, dont la valeur marchande a dégringolé ces dernières années. Toujours en contrat avec le Paris Saint-Germain, mais prêté en Turquie, il a quand même disputé trois matchs de championnat cette saison. Face à Alanyaspor (2-2), le week-end passé, il a même inscrit son premier but et délivré une passe décisive.