Mercato: le gardien espagnol Ruben Blanco rejoint l'OM

L'OM s'est fait prêter le gardien espagnol Ruben Blanco (26 ans), qui évoluait au Celta de Vigo. Il remplace numériquement Steve Mandanda.

L'OM poursuit ses emplettes. Après avoir annoncé l'arrivée de Jonathan Clauss, l'Olympique de Marseille a officialisé la signature du gardien espagnol Ruben Blanco (26 ans). Il s'est engagé dans le cadre d'un prêt d'un an, en provenance du Celta de Vigo.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Compte tenu du départ de Steve Mandanda au Stade Rennais, Ruben Blanco devrait être la nouvelle doublure de Pau Lopez. À ce poste, l'OM comptera donc sur deux Espagnols.

Remplaçant la saison passée

Formé au Celta, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027, Ruben Blanco était déjà remplaçant la saison passée. Il n'a disputé aucun match de championnat, mais a pu prendre part à deux rencontres de Coupe du Roi.

La recrue phocéenne était autrefois titulaire avec les Célticos (142 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière). Il a en fait perdu sa place au cours de la saison 2020-2021, à la suite d'une grave blessure à un genou.

L'OM compte déjà six arrivées dans ce mercato estival, sans compter les retours de prêt et les levées d'option d'achat. Avant Ruben Blanco et Jonathan Clauss, l'effectif d'Igor Tudor s'est renforcé avec Luis Suarez, Isaak Touré, Chancel Mbemba et Roggerio Nyakossi, en plus de l'arrivée de Samuel Gigot, prêté l'hiver dernier au Spartak Moscou.