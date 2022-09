Mercato: le gros tacle de Létang sur Lihadji, poussé vers la sortie au Losc

Passé en conférence de presse pour la présentation d'André Gomes, Olivier Létang a eu l'occasion de s'exprimer sur l'avenir au club d'Isaac Lihadji. L'ailier droit de 20 ans est invité à quitter rapidement le club.

C'est une mise au point plutôt claire. Dans sa dernière année de contrat au LOSC, Isaac Lihadji n'est plus vraiment le bienvenu au club, comme l'a indiqué ce samedi Olivier Létang, à l'occasion d'une conférence de présentation d'André Gomes. Interrogé sur l'avenir de l'ancien joueur de l'OM, le président des Dogues a montré la porte de sortie au joueur de 20 ans.

Après la fin du mercato estival, le LOSC compte encore dans ses rangs Isaac Lihadji, malgré la volonté de s'en séparer. Celui qui a participé à 18 matchs la saison dernière, n'a pas encore joué cette saison. "Tous les postes sont doublés qualitativement. Isaac, son avenir n'est pas au LOSC, a lancé Olivier Létang. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre d'entre elles."

"Il y avait de très belles opportunités, je n'ai pas compris son choix"

Considéré comme un bel espoir à ses débuts, Isaac Lihadji n'a pas réussi à s'imposer au LOSC. "Il y a un club qui est arrivé jeudi soir mais ça n'a pas pu se faire, c'était un club français mais ce n'était pas Lorient. Il y a un certain nombre de marchés qui sont encore ouverts, a rappelé Létang sur la date limite des mercatos en Europe. En France, il y a le principe du joker, il y a encore des possibilités et il y a des clubs qui sont très intéressants."

L'arrivée sur l'aile droite d'Adam Ounas, barre encore un peu plus Isaac Lihadji, dans un secteur qui compte aussi Edon Zhegrova. "On ne veut pas qu'il aille n'importe où mais dans un club où il pourra s'épanouir, a ajouté Létang sur l'avenir de Lihadji. Il y avait de très belles opportunités, je n'ai pas compris son choix. Je le dis. A lui de savoir ce qu'il veut faire, s'il veut jouer au football ou non. C'est à lui de se décider."

Isaac Lihadji est désormais à disposition de la réserve du LOSC. Selon la Voix du Nord, Isaac Lihadji intéressait Saint-Etienne lors des dernières heures du mercato mais les négociations n'ont pas aboutie. Début août, le joueur avait décliné un départ au Lokomotiv Moscou.