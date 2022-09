Fair-play financier: Lille écope de restrictions sur les transferts

L'UEFA indique ce vendredi que le club de Lille n'a que "partiellement rempli les objectifs fixés dans le cadre du fair-play pour la saison 2021-2022" et que, par conséquent, le LOSC va écoper d’une restriction sur les transferts lors pour la saison 2022-2023.

Le LOSC n’a pas échappé aux sanctions du fair-play financier. Ce vendredi, alors que le PSG, l’OM et l’AS Monaco ont appris qu’ils allaient devoir régler des amendes, l’UEFA a indiqué que les Dogues ont quant à eux écopé d’une sanction sportive.

L'UEFA indique que Lille n'a que "partiellement rempli les objectifs fixés pour la saison 2021-2022" et que, par conséquent, le club nordiste va écoper d'une double sanction: limitation du nombre de joueurs qu'un club peut inscrire sur la liste A (la liste communiquée à l'UEFA quand un club participe à des compétitions européennes) et restrictions sur les transferts lors de cette saison 2022-2023. Istanbul Basaksehir écope des mêmes sanctions. L’instance européenne ne précise cependant pas dans quelle proportion les prochains mercatos lillois vont être impactés.

10 millions d'amende pour le PSG, 300 000 pour l'OM et Monaco

Le PSG, l’OM et l’AS Monaco ont quant à eux écopé d'amendes pour avoir été en dehors des clous du fair-play financier. Dans le détail, le PSG devra s'acquitter de 10 millions d'euros, tandis que l'OM et l'AS Monaco écopent de 300 000 euros d'amende chacun. Des montants susceptibles de monter respectivement à 65 millions et à 2 millions d'euros s'ils ne respectent pas leurs engagements d'ici la saison 2025/26.

Le PSG est par ailleurs le plus durement sanctionné. Les cinq autres clubs épinglés par l'UEFA sont le Besiktas (600 000 euros d'amende), l'AC Milan (2 millions), la Juventus (3,5 millions), l'Inter Milan (4 millions) et l'AS Rome (5 millions).

Si la plupart des clubs ont accepté un plan de redressement sur trois saisons qui n'inclut que des engagements comptables, l'AS Rome et l'Inter Milan ont opté pour un accord sur quatre saisons, qui leur interdit de surcroît d'enregistrer de nouveaux joueurs pour les compétitions européennes en 2022/23 et 2023/24.