Mercato: le joli pactole que va toucher l'un des clubs formateurs de Badiashile après son transfert à Chelsea

Passé de Monaco à Chelsea à 21 ans pour près de 40 millions d'euros, Benoît Badiashile va rapporter une belle somme au SC Malesherbois, où il joué de 8 à 15 ans.

Le Père Noël s'apprête à régaler le SC Malesherbois. Avec un peu de retard, mais une hotte bien remplie. Grâce au transfert de Benoît Badiashile de l’AS Monaco à Chelsea estimé entre 37,5 et 40 millions d'euros, ce club du Loiret aux 400 licenciés, où le jeune défenseur français a évolué de 8 à 15 ans, va effectivement toucher un sacré pactole grâce aux indemnités de formation mises en place par la Fifa.

"Un joli bonus"

Selon La République du Centre, le SC Malesherbois pourrait récupérer entre 280.000 et 350.000 euros. Le site Foot Amateur évoque même une possible somme de 375.000 euros versée à cette équipe dont le budget annuel est de 120.000 euros. Ces étrennes sont le fruit d’une directive de la Fédération internationale qui instaure depuis 2001 un mécanisme "de solidarité". Sur chaque transfert entre deux pays, une taxe est prélevée et redistribuée entre les clubs formateurs où le joueur est passé entre son 12e et son 23e anniversaire. Une somme qui s’ajoute à l’indemnité de formation qui, elle, n’est pas indexée sur le montant du transfert.

"Je n’avais pas fait les calculs, raconte auprès de Foot Amateur le président de ce club du Centre Val de Loire, Emmanuel Esnault. On savait que c’était dans les tuyaux. Cela sera quelle que soit la somme un joli bonus mais le club travaille sur la durée et on sait très bien qu’on ne va pas s’attendre à ça tous les ans. On a un fonctionnement très démocratique. Le comité directeur, qui se réunira fin janvier, discutera de l’utilisation, ce qu’on peut faire d’intéressant pour le club et les jeunes de la commune."

Généralement, les clubs qui touchent ces indemnités de formation en profitent pour investir par exemple dans du matériel, dans l’embauche d’éducateurs supplémentaires, ou dans la fourniture d’équipements pour les jeunes. Quant à Badiashile, il n'a pas encore eu l'occasion de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Ce sera peut-être pour ce dimanche. Les Blues de Graham Potter ont rendez-vous à 17h30 sur le terrain de Manchester City pour le troisième tour de la FA Cup.