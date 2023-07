Mercato: le LOSC aurait formulé une offre pour Keito Nakamura, Gift Orban toujours dans le viseur

Selon Foot Mercato, le LOSC serait intéressé par Keito Nakamura et aurait même l'avantage pour signer l'ailier gauche japonais de 22 ans. Et d'après la presse flamande, l'attaquant nigérian Gift Orban pourrait rejoindre les Dogues mais ce mouvement serait soumis au départ préalable de Jonathan David.

Le LOSC continue de s'activer sur ce mercato estival. Ces dernières semaines, les Dogues ont déjà officialisé la signature du milieu offensif islandais Hakon Haraldsson pour 12 millions d'euros hors bonus et celle de l'arrière droit portugais Tiago Santos contre 6,5 millions d'euros. Samedi dernier, Samuel Umtiti a lui rejoint libre Lille. Désormais, les dirigeants s'occupent de plusieurs dossiers dans le secteur offensif.

D'après Foot Mercato, le LOSC se serait positionné avec une offre sur Keito Nakamura, l'international japonais. Le Linzer ASK, où évolue l'ailier gauche de 22 ans, attendrait près de 11 millions d'euros pour lâcher son jeune talent. Le joueur reste sur une saison dans le championnat autrichien à 31 matchs, avec 14 buts et 7 passes décisives et serait aussi courtisé par Liverpool et l'Eintracht Francfort. Mais le LOSC serait en pole.

Gift Orban dans le viseur en cas de départ de Jonathan David

Dans le même temps, le média flamand HLN annonce un intérêt de Lille pour Gift Orban, l'attaquant nigérian de La Gantoise. Néanmoins, le prix serait cette fois fixé à 25 millions d'euros et cette opération semble conditionné à un départ préalable de Jonathan David.

Arrivé fin janvier en Belgique, Gift Orban a affolé les compteurs depuis, marquant à 15 reprises en 16 matchs en championnat. Il a aussi trouvé la faille à cinq reprises en six matchs de Ligue Europa Conférence. La Gantoise n'avait déboursé qu'un peu plus de trois millions d'euros pour convaincre le club norvégien de Stabæk Fotball. Pour l'heure, Jonathan David est toujours un joueur lillois mais Orban aurait donné sa préférence au LOSC.