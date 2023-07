Mercato: Umtiti retrouve la Ligue 1 et signe à Lille

Comme annoncé par RMC Sport, Samuel Umititi rebondit au LOSC, après être arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone. Le champion du monde 2018, âgé de 29 ans, a signé un contrat de deux saisons chez les Dogues.

Un champion du monde 2018 revient en Ligue 1. Sept ans après avoir quitté la France et l’OL, Samuel Umtiti s’engage bien en faveur de Lille, comme annoncé par RMC Sport ce vendredi. Les Dogues ont annoncé sa signature jusqu’en 2025, alors qu’il était libre de tout contrat depuis son départ du FC Barcelone fin juin.

La saison passée, le défenseur central de 29 ans avait été prêté avec succès du côté de Lecce, qu’il avait aidé à se maintenir en Serie A. L’international français (31 sélections, 4 buts) n’a plus porté le maillot des Bleus depuis juin 2019 et arrive dans le Nord pour pallier notamment le départ de José Fonte à Braga. Il pourrait retrouver une compétition européenne, puisque le LOSC disputera pour rappel les barrages de Ligue Europa Conférence cette saison.

"Le retour d’un champion du monde français est toujours un évènement extrêmement positif pour la Ligue 1, savoure le président lillois Olivier Létang dans le communiqué du club. Nous sommes très heureux que ce soit dans le Nord et au LOSC que Samuel ait choisi d’effectuer ce retour. Il s’est tout de suite identifié à notre projet! Le stade Pierre-Mauroy sera son nouveau jardin. Avec son expérience, son envie farouche de gagner et son vécu, Samuel va apporter beaucoup, sur et en dehors du terrain. Je suis sûr que nos supporters sauront l’accueillir comme il se doit afin qu’il se sente chez lui immédiatement".