Mercato: Umtiti explique pourquoi il a préféré le LOSC à un retour à l'OL

Formé à Lyon, Samuel Umtiti aurait pu retrouver l'OL cet été. Mais le défenseur central de 29 ans a rejoint le LOSC, un choix dont il s'est expliqué samedi, après l'officialisation de sa signature dans le Nord.

L'OL toujours dans un coin de sa tête, Samuel Umtiti a opté pour le challenge proposé par le LOSC, qui a officialisé sa signature ce samedi. Le champion du monde 2018 s'est relancé grâce à une année très convaincante en Italie avec Lecce, et s'est ouvert de nouvelles portes après des dernières saisons galères au Barça.

Une aurait pu le mener vers Lyon, comme il l'a confirmé en conférence de presse avant d'expliquer son choix. "J'ai eu une période de réflexion, je préfère être honnête, a lâché celui qui vient pour compenser le départ de José Fonte au sein de la défense lilloise. J'ai quitté la France depuis Lyon, j'ai été formé là-bas. Mon coeur fait partie de cette ville. Et c'est vrai que pour revenir en France, logiquement, j'ai pensé à Lyon. Mais au final j'ai choisi un club qui me voulait, qui avait les mêmes principes et valeurs que moi. Où je me retrouve en tant qu'homme et joueur de foot."

"Lyon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ni demain"

Relancé sur son club formateur, dont il a porté les couleurs durant quatre saisons (2012-2016), Umtiti a cette fois préféré tourner la page pour se projeter sur sa nouvelle aventure dans le Nord. "Lyon, je n'ai plus envie d'en parler. J'ai signé ici, pour le LOSC, je veux qu'on parle de ce que je peux leur apporter, des bons moments que l'on va passer ensemble et des victoires que l'on aura. Lyon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ni demain."

Libre de tout contrat après son départ du Barça, le défenseur central de 29 ans est désormais lié jusqu'en 2025 avec les Dogues, cinquièmes de Ligue 1 la saison dernière et qui vont disputer les barrages de Ligue Europa Conférence. L'OL n'est pas européen cette saison.