Mercato: le Losc confirme le départ d'Ikoné à la Fiorentina

Jonathan Ikoné à la Fiorentina, c'est fait. Après trois ans et demi, l'international français de 23 ans quitte le Losc pour connaître sa première expérience à l'étranger, comme le club champion de France l'a confirmé vendredi. L'opération devrait rapporter 15 millions d'euros aux Dogues.

La signature sera effective au 3 janvier 2022, date d'ouverture du mercato italien. Le joueur a néanmoins été autorisé par le Losc à rejoindre l’Italie au préalable afin de participer à la reprise de l’entraînement de la Fiorentina.

Déjà arrivé en Italie

L’attaquant était déjà allé la semaine passée à Florence afin d’effectuer des examens médicaux. C’est un coup dur sur le plan sportif pour les Lillois, qui perdent en cours de saison un homme fort de leur effectif.

Dans son communiqué, Lille a tenu à saluer ses nombreuses prestations sous le maillot des Dogues : "Le Losc le remercie pour tout ce qu’il a apporté au club pendant ces trois saisons et demie et lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours." En rappelant ses statistiques: 150 matchs, 16 buts et 26 passes décisives toutes compétitions.

Formé au Paris Saint-Germain, la carrière du Français a pris de l’ampleur depuis son arrivée dans le nord de la France en 2018. Toutes compétitions confondues, l’ailier a joué 150 rencontres et inscrit 16 buts à Lille. Son passage réussi chez le champion en titre lui a permis de connaître ses premières capes avec l’Équipe de France à partir d’août 2019. Avec succès puisqu’il compte quatre rencontres avec un but et une passe décisive. Cette nouvelle expérience lui permettra de franchir un cap dans sa carrière.