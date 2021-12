LOSC: Gourvennec met un petit coup de pression pour remplacer Ikoné

Dans un entretien à l'AFP ce jeudi, Jocelyn Gourvennec a abordé le départ probable de Jonathan Ikoné, qui devrait s'engager ces prochains jours avec la Fiorentina. Le technicien du LOSC n'imagine pas qu'on ne puisse pas remplacer l'international français et attend un renfort.

Arrivé ce jeudi matin à Florence pour passer sa visite médicale dans l'optique de son transfert avec la Fiorentina, Jonathan Ikoné devrait être le premier joueur à quitter le LOSC lors du mercato hivernal. En ce début de saison, l'international français a été utilisé à 25 reprises par Jocelyn Gourvennec, pour 2 buts et 2 passes décisives.

Le départ attendu du joueur de 23 ans sera forcément un coup dur, alors que le LOSC est encore en course en Ligue des champions, avec une confrontation face à Chelsea lors des huitièmes de finale. Face à Bordeaux ce mercredi, pour la victoire des Dogues (3-2) lors de la 19e journée de championnat, c'est Angel Gomes qui s'est installé sur le côté droit de l'attaque dans le 4-4-2 de Gourvennec.

"Je ne vois pas comment on peut ne pas le remplacer"

Huitième de Ligue 1 à mi-parcours, avec 28 points, le LOSC pourrait donc se retrouver affaibli pour finir la saison. "Je laisse le président gérer ces affaires-là. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour gérer autre chose que le sportif, le management du groupe. On verra ce que le mercato donne. Le président a dit que l'idée serait de garder une équipe compétitive. C'est ce qu'il avait fait en arrivant lors du mercato l'année dernière et c'est ce qu'il va encore faire. Si Jonathan Ikoné s'en va, il sera remplacé, a lancé Jocelyn Gourvennec, dans un entretien à l'AFP. Compte tenu des échéances qu'on a, je ne vois pas comment on peut ne pas le remplacer. On a tellement d'échéances importantes, d'affiches qui vont être excitantes, qu'on doit rester compétitif."

Le transfert de Jonathan Ikoné devrait rapporter près de 15 millions d'euros au LOSC. Plusieurs noms ont déjà circulé quant au potentiel remplaçant de Jonathan Ikoné, arrivé à l'été 2018 au LOSC, en provenance du PSG pour un montant de 5 millions d'euros. Ludovic Blas, actuellement au FC Nantes, a été cité tout comme Kang-in Lee (Majorque) ou Jorge de Frutos (Levante) par la presse espagnole.