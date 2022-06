Mercato: le "Messi vietnamien" Nguyen Quang Hai signe à Pau

Le club de Ligue 2 a officialisé ce mercredi la signature de Nguyen Quang Hai, surnommé "le Messi vietnamien" dans son pays. Le joueur de 25 ans, star dans son pays, a signé un contrat de deux ans avec le 10e du dernier exercice.

C'est un phénomène au Vietnam qui s'apprête à découvrir les joutes parfois rugueuses de Ligue 2. Ce jeudi, Pau a officialisé la signature du milieu offensif Nguyen Quang Hain. Sans club depuis la fin de son contrat avec le Hanoi FC en avril dernier, le "Messi vietnamien" arrive en France avec un statut de star dans son pays. Un coup extra-sportif que les dirigeants palois espèrent bien voir prendre la même ampleur sur le pré.

Nantes, Nîmes, puis Metz ont été cités comme de potentielles destinations. Finalement, Nguyen Quang Hai va prendre la direction du Béarn auréolé d'une énorme réputation au Vietnam, où il évolue avec la sélection nationale (45 sélections).

Taille, patte gauche... Nguyễn Quang Hải, le Messi vietnamien

Mais qu'est-ce qui le rapproche du septuple Ballon d'or évoluant au PSG ? Sa taille, déjà. Le milieu offensif mesure 1,68m, facilitant le rapprochement avec "La Pulga". Sa patte gauche aussi, et dans une certaine mesure sa technique, comme l'expliquait Papa Ibou Kébé, attaquant français, dans So Foot après avoir côtoyé le joueur à Hanoi. "Il a vraiment un toucher de balle, comment dire... soft. Il est beau à voir jouer, il est élégant. Et il va très, très vite dans ses enchaînements. C’est un joueur qui peut jouer n’importe où. Sa spéciale ? Contrôle de la semelle, passe de l’extérieur. Et ça va vite: tac-tac."

Extrêmement suivi sur les réseaux sociaux

Avec la sélection, Il a été l’architecte de l’équipe qui s’est qualifiée en quarts de finale de la Coupe d’Asie 2019, en égalant la meilleure performance de l’histoire de la sélection (avec 2007). Il a également porté l’équipe vers le sacre en championnat d’Asie du Sud-est en 2018.

En dehors du terrain aussi, il est l'une des personnalités les plus prisées par les publicitaires vietnamiens. Avec pas moins de 800.000 followers sur Instagram et 2,5 millions sur Facebook, il représente un atout marketing indéniable pour son nouveau club. Sans aucun doute un argument que Pau a pris en compte au moment de parapher le contrat de son nouveau joueur. En attendant de découvrir les qualités de son joueur sur le terrain.