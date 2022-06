Mercato: qui est Quang Hai Nguyen, le "Messi vietnamien" proche de Pau

Annoncé dans plusieurs clubs français, Quang Hai Nguyen (26 ans) devrait prochainement s’engager avec Pau (L2). Un coup extra-sportif pour un joueur surnommé le "Messi vietnamien" dans son pays, où il est une star.

Son nom est encore inconnu en France mais son surnom suscite déjà une drôle d’attente. Quang Hai Nguyen (25 ans), alias le "Messi vietnamien" est en passe de s’engager avec Pau, pensionnaire de Ligue 2. Libre après la fin de son contrat à Hanoi, il était annoncé dans plusieurs clubs français ou néerlandais ces derniers jours. Nantes, Nîmes, puis Metz ont été cités comme de potentielles destinations. Il devrait finalement prendre la direction du Béarn, auréolé d’une réputation de superstar dans son pays.

Quang Hai Nguyen partage avec Messi un petit gabarit (1,68m) et une grande agilité technique qui a largement contribué à sa grande popularité. "C’est un petit gaucher, confie dans So Foot, Papa Ibou Kébé, attaquant français qui a connu Quang Hai Nguyen à Hanoi. Il a vraiment un toucher de balle, comment dire... soft. Il est beau à voir jouer, il est élégant. Et il va très, très vite dans ses enchaînements. C’est un joueur qui peut jouer n’importe où. Sa spéciale ? Contrôle de la semelle, passe de l’extérieur. Et ça va vite: tac-tac."

Son jeu spectaculaire et son aisance sur coup de pied arrêté lui ont évidemment ouvert les portes de la sélection avec laquelle il compte 43 capes et 10 buts. Et quelques faits d’arme aussi. Il était l’architecte de l’équipe qui s’est qualifiée en quarts de finale de la Coupe d’Asie 2019, en égalant la meilleure performance de l’histoire de la sélection (avec 2007). Il a également porté l’équipe vers le sacre en championnat d’Asie du Sud-est en 2018. Il compte aussi quelques lignes de palmarès avec Hanoi (sept titres, dont trois en championnat).

Le meneur de jeu quitte son cocon avec une certaine incertitude sur ses capacités à exporter ses talents sportifs en France. Il arrive aussi escorté d’une grosse communauté de fans, lui qui compte 800.000 followers sur Instagram et 2,5 millions sur Facebook. Il est aussi l’une des têtes de gondoles préférées des publicitaires du pays. Son visage apparaît sur tous les médias pour promouvoir les marques. Il va désormais devenir l’une des grandes curiosités de la Ligue 2 BKT. Et donner un coup de projecteur sur Pau, 14e du dernier exercice.