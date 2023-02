Mercato: le Montpelliérain Wahi ciblé par Tottenham en cas de départ de Kane

Selon la presse britannique, plusieurs clubs de Premier League en pincent pour Elye Wahi, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison. Tottenham aurait notamment coché le nom du Montpelliérain.

Dix buts la saison dernière, déjà huit pour l’exercice en cours. Du haut de ses 20 ans, Elye Wahi s’affirme comme l’un des attaquants les plus prolifiques de Ligue 1. Meilleur buteur du MHSC à égalité avec Téji Savanier, il est actuellement sous contrat jusqu’en 2025 - il avait prolongé en début d'année 2022 - mais rien ne dit que son avenir continuera à s’écrire du côté de la Paillade l’été prochain.

Le successeur de Kane ?

A en croire la presse britannique, la Premier League lui fait les yeux doux et plusieurs clubs seraient prêts à sortir le chéquier dans les mois à venir pour s’offrir celui qui compte trois sélections avec les Espoirs. D’après les informations du Daily Express, Tottenham est tout particulièrement intéressé par son profil. Il serait même considéré comme une piste très crédible en cas de départ d’Harry Kane, dont l’avenir est toujours flou.

Confrontés notamment à la concurrence d’Arsenal et du Borussia Dortmund, les Spurs estiment qu’ils ont les atouts nécessaires (sportifs et financiers) pour convaincre Wahi. Cet hiver, Nice était venu aux renseignements au sujet de l’ancien Caennais. Monaco avait aussi un œil sur lui, comme de nombreuses écuries allemandes et anglaises. Mais les dirigeants montpelliérains avaient fait savoir qu’ils n’étaient pas vendeurs. Seule une offre avoisinant les 30 millions d’euros aurait pu faire flancher les Héraultais.

"Pour l'instant, je suis à Montpellier. On verra ce que le futur me réserve. En fin de saison, on en parlera avec les personnes concernées. Là, je suis concentré sur mon club. Mais si je peux rester jusqu'en 2025 au MHSC, ce serait avec grand plaisir", expliquait le principal intéressé en janvier dans les colonnes de L'Equipe.