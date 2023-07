Mercato: le mystère plane autour d'un vol pour Londres annulé par le Bayern dans le dossier Kane

Des dirigeants du Bayern Munich sont attendus ce vendredi à Londres pour s'entretenir avec le président de Tottenham Daniel Levy sur le dossier Harry Kane. Mais le vol qu'ils devaient prendre a curieusement été annulé au dernier moment.

Thomas Tuchel l’a encore martelé cette semaine, il a absolument "besoin d’un numéro 9". Arrivé sur le banc du Bayern Munich en mars dernier, le technicien allemand ne s’imagine pas démarrer la saison à venir avec les seuls Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller, Mathys Tel et Eric Maxim Choupo-Moting, alors que Sadio Mané se rapproche un peu plus chaque jour d’un départ.

En quête d’un pur avant-centre, Tuchel rêve d’Harry Kane. Capitaine de Tottenham et des Three Lions, encore auteur de 32 buts la saison dernière toutes compétitions confondues, l’Anglais de 30 ans est une référence mondiale à son poste. Son recrutement serait un signal fort envoyé par le Bayern, qui a décidé de passer la seconde dans ce dossier.

Comme révélé par le journal Bild, le président du club bavarois, Jan-Christian Dreesen, et le responsable du scouting, Marco Neppe, sont attendus ce vendredi à Londres pour une réunion très importante avec Daniel Levy, le président de Tottenham. Initialement, le binôme Neppe-Dreesen devait prendre un avion privé dans la matinée.

Le Bayern veut brouiller les pistes

Mais le vol a curieusement été annulé jeudi soir. Pour quelle raison? D’après Bild, les dirigeants munichois ont certainement voulu brouiller les pistes pour éviter d’être repérés par les suiveurs du mercato sur un site comme Flightradar "dont la vocation est d’afficher des informations en temps réel sur le vol d’avions commerciaux ou privés grâce aux données transmises par le transpondeur ADS-B équipant les aéronefs".

Dans un souci de discrétion, Neppe et Dreesen ont sans doute réservé un autre vol. Seule certitude, d'après Bild, le Bayern est déterminé à recruter Kane et a bien prévu d’aller à Londres ce vendredi pour échanger avec Levy et devancer la concurrence incarnée notamment par le PSG.

Comme expliqué par RMC Sport, le champion de France cherche toujours à recruter un buteur durant le mercato estival et la piste menant à Kane est active. Ce dernier n'est pas opposé à une signature en France et Nasser Al-Khelaïfi était dernièrement à Londres où il a pu discuter avec Levy. Le boss de Tottenham connaît bien la puissance financière du PSG, capable d’atteindre la barre des 100 millions d’euros minimum demandée par les Spurs.