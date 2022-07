Mercato: le nouveau plan du Barça pour faire partir Frenkie de Jong

Confronté au refus de Frenkie de Jong de rejoindre Manchester United, le Barça songe désormais à prêter l’international néerlandais, poussé vers la sortie en raison de son salaire trop élevé.

Le dossier de Frenkie de Jong commence à sérieusement empoisonner le Barça. Ce n’est plus un secret, le club catalan souhaite se séparer de son milieu de terrain, acheté 86 millions d’euros à l’Ajax en 2019. Plus que son rendement, c’est le salaire très élevé du joueur qui oblige la direction catalane à une telle décision. Un revenu qui, conformément au contrat signé à son arrivée, a encore sensiblement augmenté pour cette troisième saison chez les Blaugrana. Et dépassé les limites que le club, longtemps dans le rouge sur le plan financier, s’impose désormais. Mais trouver une porte de sortie est un véritable casse-tête. Idéalement, le Barça souhaite un transfert.

Le Bayern ou Chelsea intéressés par un prêt?

Désiré par son ex-coach à l’Ajax Erik ten Hag, Manchester United était un candidat solide pour l'accueillir. MU s’était même mis d’accord avec le Barça pour un transfert de 85 millions d’euros, ce qui aurait permis aux Catalans de ne pas perdre d’argent. Problème: le joueur de 26 ans ne veut pas rejoindre les Red Devils. Il ne veut pas disputer l’Europa League et estime le projet sportif pas assez attractif.

Dans l’impasse en vue d’un transfert, le Barça réfléchit donc à une autre solution. Selon Sport, la direction du FC Barcelone estime qu’un prêt pourrait davantage convenir à de Jong. Le Bayern et Chelsea pourraient faire partie des clubs intéressés. Le Barça pourrait inclure une option d’achat obligatoire de 80 millions d’euros pour un joueur sous contrat jusqu’en 2026.