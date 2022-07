Mercato: un syndicat des joueurs dénonce le comportement du Barça avec De Jong

Le FC Barcelone se retrouve dans le viseur d’un syndicat des joueurs néerlandais qui l’accuse de maltraiter son joueur Frenkie de Jong en le poussant avec insistante vers la sortie.

Le patron du syndicat des joueurs néerlandais monte au créneau pour défendre Frenkie de Jong (25 ans). Evgeniy Levchenko, président du VVCS, a dénoncé le traitement infligé par le FC Barcelone au milieu de terrain en le poussant vers la sortie, contre son gré. Priorité de Manchester United, l’ancien joueur de l’Ajax veut rester en Catalogne où il est sous contrat jusqu’en 2026 et ne compte pas rejoindre le nord de l’Angleterre. Le club catalan, en quête de liquidités, pousse pour un départ qui lui permettrait de récupérer une partie de la somme investie sur le milieu de terrain en 2019 (85 millions d’euros).

"C'est une sorte d'extorsion"

"Je pense qu'un syndicat devrait protéger tous les joueurs, a déclaré Levchenko à l'agence ANP. Maintenant, un joueur est acculé par un club et chassé. C'est à un syndicat international (la FIFPro, ndlr) d’agir. Si Barcelone continue de payer son salaire, il n'y a rien de mal contractuellement non plus. Barcelone va alors invoquer des raisons sportives, mais c'est désastreux pour la carrière d'un jeune joueur. Cela en fait une sorte d'extorsion."

Le Barça aimerait aussi se séparer de son joueur pour réduire son imposant salaire. Mais pour Levchenko, le milieu de terrain ne devrait pas accepter de baisser ses émoluements pour rester au Barça, comme le lui aurait récemment demandé Xavi. "Je dirais non, ajoute-t-il. Barcelone a l'entière responsabilité. La politique à long terme du club est dramatique. C'est fou quand les joueurs doivent payer pour le gâchis financier. Il se sent chez lui là-bas et comprend la culture, donc je comprends aussi qu'il ne veuille pas partir."

En attendant une issue, le joueur a disputé les matchs amicaux du Barça cet été et participe à la tournée aux Etats-Unis. Joan Laporta, président catalan, a récemment clamé son attachement au milieu de terrain tout en souhaitant discuter de sa situation avec lui. "Frenkie de Jong est notre joueur, nous l'aimons vraiment, a-t-il assuré. Nous avons reçu des offres pour Frenkie, mais nous n'avons pas accepté pour l'instant, car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu'il veut, a expliqué de son côté Joan Laporta récemment. Nous devons clarifier certains aspects de sa situation."