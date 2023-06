Mercato: Le Paris Saint Germain tente Marco Asensio

Le joueur du Real, en fin de contrat à Madrid, pourrait rejoindre le PSG. Il a aussi des touches en Premier League.

Et si Marco Asensio était la première recrue du nouveau PSG moins tourné vers les stars mais plus vers l’efficacité ? le joueur de 27 ans, en fin de contrat au Real Madrid, coche en effet un certain nombre des cases recherchées par la direction sportive parisienne qui voit en lui un joueur d’équipe, un puncheur qui créé du déséquilibre, un joueur polyvalent et créatif. Il crée du mouvement et des opportunités qui peuvent profiter à Kylian Mbappé.

C’est aussi une belle opportunité de marché puisqu’il est libre. Le joueur est d’ailleurs séduit par le projet parisien mais n’a pas encore dit oui. Il a des touches en Premier League, notamment à Aston Villa. Luis Campos mène les négociations avec Jorge Mendes, l’agent d’Asensio qui avait annoncé de grands mouvements rapidement.

Bernardo Silva et Victor Osimhen toujours dans le viseur

Dans le même temps, Paris est toujours sur Bernardo Silva et Victor Osimhen, deux pistes déjà largement évoquées. Des profils très différents qui devraient permettre d’avoir de la variété en attaque, ce qui a manqué cette saison.