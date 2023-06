EN DIRECT - Mercato: Kolo Muani prend la parole sur son avenir

Au terme de la défaite de l'AS Roma en finale de la Ligue Europa face au FC Séville aux tirs au but, José Mourinho a évoqué son avenir, lui que l'on dit être sur la liste du PSG. Le technicien portugais a assuré vouloir rester à Rome mais a ouvert le porte à un départ si des changements au sein du club ne sont pas apportés:



"Mon futur? Je pars en vacances lundi. Nous allons parler. J’ai dit aux propriétaires que je les préviendrai en premiers dans le cas où j’ouvrirai des discussions avec un autre club, a estimé le technicien lusitanien. J’ai prévenu le club quand le Portugal m’a appelé en décembre pour le poste de sélectionneur. Pour l’instant, aucun autre club ne m’a appelé."

Avant d'enchaîner: "Je veux rester à l’AS Roma mais mes joueurs méritent plus et je mérite aussi plus."

