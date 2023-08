Mercato: le père de Bernardo Silva confirme des tentatives du PSG et du Barça

Longtemps concerné par des rumeurs de départ, Bernardo Silva a finalement décidé de prolonger son contrat avec Manchester City jusqu’en 2026. Dans des propos rapportés par Sport, le père du milieu offensif a confirmé les intérêts du Barça et du PSG pour son fils.

Après sept saisons passées à Manchester City, Bernardo Silva a vu de nombreuses formations le courtiser. Notamment le PSG qui, comme révélé par RMC Sport il y a quelques semaines, avait fait du milieu offensif un de ses objectifs du mercato. Mais l'entraîneur des Cityzens Pep Guardiola a toujours eu l'intention de garder un élément sur lequel il compte énormément depuis plusieurs années.

Dans des propos rapportés par Sport, le père de Bernardo Silva a confirmé cette volonté des Parisiens de recruter son fils: "Il y a eu une approche très forte, avec une proposition et une volonté de la part du PSG." Le champion de France a aussi dû composer avec la concurrence du Barça: "Il y a eu un intérêt continu de la part du FC Barcelone, qui, année après année a voulu avoir Bernardo dans son équipe."

Un retour à Benfica, "une forte possibilité"

Acteur principal de ce mercato estival, l’Arabie saoudite a aussi tenté de réaliser cet énorme coup, mais cette perspective n’a de toute évidence pas vraiment tenté l’ancien monégasque: "Il y a eu une proposition et une intention d’achat de la part de l’Arabie saoudite qui a commencé en juin." CBS Sports évoquait à ce moment une offre de 70M d’euros de la part d’Al-Hilal qui a finalement décroché la signature de Neymar il y a quelques jours.

Même si Silva n’a pas vraiment signé une prolongation sur le long terme avec les Cityzens, pas sûr pour autant que cela puisse profiter au PSG et au Barça à l’avenir. Le père de l’international a aussi confié qu’un retour à Benfica est dans les plans: "Il est évident que Bernardo est un fan de Benfica et qu’il veut revenir à Benfica. Est-ce que ce sera dans trois ans ? Je ne pense pas que la décision de prolonger d’un an avec City soit liée à un retour à Benfica à l’âge de 32 ans. Cela pourrait être une possibilité et c’est une forte possibilité, mais je ne dirais pas que c’est une préparation à cela."