Mercato: le plan de Naples pour verrouiller Koulibaly

Invité en conférence de presse à faire le point sur les dossiers chauds du mercato, le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, a évoqué l'avenir du défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly. Ce dernier a refusé une offre de prolongation mais le club napolitain est revenu à la charge avec une proposition intéressante.

Le Napoli est prêt à casser sa tirelire pour garder Kalidou Koulibaly. C'est en substance le message qu'a essayé de faire passer le directeur sportif du club, Cristiano Giuntoli, devant la presse ce week-end. Le Sénégalais, qui est à Naples depuis 2014, n'a plus qu'un an de contrat et a déjà refusé une première proposition de prolongation. Pour autant, les dirigeants italiens sont prêts à repasser à l'offensive pour verrouiller leur défenseur central de 31 ans.

Contrat alléchant de cinq ans, poste d'entraîneur... Naples prêt à tout pour garder Koulibaly

En effet, Giuntoli a expliqué qu'une nouvelle proposition avait été adressée au joueur, et pas n'importe laquelle : "Le contrat de Kalidou expire, et il représente beaucoup pour nous. On discute avec lui quotidiennement. Le président De Laurentiis lui a fait une offre presque impossible à refuser : six millions d'euros nets pour les cinq prochaines années. Cela représente 60 millions d'euros brut. On a aussi discuté d'un avenir en tant qu'entraîneur au sein du club parce qu'il s'avère être une personne formidable sur et en dehors du terrain et qu'il nous a beaucoup donné."

Si selon Giuntoli "aucune offre concrète" n'est arrivée sur le bureau des dirigeants napolitains concernant Koulibaly, toujours est-il que celui-ci suscite l'intérêt de plusieurs clubs qui le surveillent de près, notamment la Juve selon Sky Italia, qui serait prêt à passer à l'offensive en cas de départ de Matthijs de Ligt.

Le directeur sportif du Napoli a également évoqué les autres dossiers chauds du club, notamment ceux de Dries Mertens, Fabian Ruiz et Victor Osimhen. "Mertens a une relation extraordinaire avec Aurelio et parle directement avec lui. On lui a fait une proposition de contrat importante compte tenu de son histoire, de près de 5 millions d'euros bruts, environ 2,5 millions d'euros nets, qui pour le moment n'ont pas été acceptés."

Concernant Ruiz, à qui il ne reste qu'un an de contrat, aucune offre officielle n'a été faite à Naples pour un transfert et le club se réserve un peu de temps avant de lui proposer une prolongation. Enfin, Victor Osimhen "n'a pas reçu de vraies offres pour le moment" selon Giuntoli, mais a fait l'objet de "plusieurs coups de fil intéressants". "On attend beaucoup de lui, il a encore trois ans de contrat et les prétendants savent que l'offre de transfert doit être très importante pour que l'on accepte de le céder".