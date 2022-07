Mercato: le Bayern vise un nouveau gros coup avec De Ligt, négociations entamées avec la Juventus

Sky Sport Allemagne, le Bayern Munich souhaiterait recruter le défenseur néerlandais de la Juventus, Matthijs de Ligt (22 ans). Le club allemand aurait déjà bien avancé les discussions avec le joueur, qui semble lui-même convaincu par le projet présenté par les Bavarois. L'indemnité de transfert demandée par la Juventus risque toutefois de compliquer les négociations. Selon, le Bayern Munich souhaiterait recruter le défenseur néerlandais de la Juventus, Matthijs de Ligt (22 ans). Le club allemand aurait déjà bien avancé les discussions avec le joueur, qui semble lui-même convaincu par le projet présenté par les Bavarois. L'indemnité de transfert demandée par la Juventus risque toutefois de compliquer les négociations.

Selon Sky Sport Allemagne, le Bayern Munich va tenter de recruter le défenseur néerlandais de la Juventus, Matthijs de Ligt (22 ans). Le club allemand, via son directeur sportif Hasan Salihamidzic et son entraîneur Julian Nagelsmann, aurait déjà convaincu le joueur du projet bavarois, et aurait également entamé des négociations avec la formation italienne.

Des retrouvailles avec ses ex-coéquipiers de l'Ajax

Selon le média allemand, Julian Nagelsmann souhaiterait recruter un leader en défense pour la saison prochaine, qui sait rappeler ses troupes à l'ordre si besoin. De Ligt serait considéré comme capable d'assumer cette tâche par le jeune entraîneur bavarois. Il est le seul joueur souhaité par le Bayern pour sa défense centrale et sera chargé d'être le nouveau patron de la défense allemande.

Un statut dont lui auraient parlé le directeur sportif et l'entraineur du Bayern lors de discussions. Cela lui permettrait aussi de retrouver ses amis Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui qui, comme De Ligt, sont passé par l'Ajax Amsterdam.

Le montant de la clause trop élevé

Sky Sport assure aussi que le contact entre le défenseur néerlandais et le Bayern n'a jamais été rompu au cours des trois dernières années, alors que De Ligt a fait le choix de rejoindre la Juventus de Turin à l'été 2019. Un transfert que le Néerlandais regretterait aujourd'hui et serait content de corriger en arrivant au Bayern, qui n'a cessé de prendre de ses nouvelles.

Le problème réside toutefois dans les exigences élevées du recordman italien en matière de transfert. Si De Ligt a une clause libératoire à 120 millions d'euros dans son contrat, Sky indique que la Juve pourrait le laisser partir à 80 millions. Or, le Bayern ne voudrait pas mettre plus de 60 millions dans l'opération, surtout s'il ne vend personne. La Juventus serait tout de même prête à le laisser partir, même s'il est sous contrat jusqu'en 2024. En outre, d'autres clubs sont sur le coup, notamment le Chelsea de Thomas Tuchel.