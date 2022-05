Mercato: le prix est fixé pour la révélation Ederson (Salernitana), qui serait pisté par le PSG

Le président de la Salernitana, Danilo Iervolino, a donné une idée du prix qu'il pourrait demander aux clubs désireux de s'attacher les services d'Ederson, son milieu de terrain de 22 ans. Selon la presse italienne, le PSG serait notamment sur les rangs.

Les courtisans d’Ederson sont fixés. Dans les colonnes de la Gazetta Dello Sport, Danilo Iervolino, le président de l’US Salernitana, le club de Franck Ribéry, a évoqué le prix qu’il pourrait demander aux clubs intéressés par le jeune milieu de terrain brésilien, âgé de 22 ans. Selon la presse italienne, le PSG aurait notamment ciblé l’ancien joueur des Corinthians.

"J'ai tellement d'amis qui m'envoient des messages pour me parler de lui, a confié le dirigeant italien. C'est un grand patrimoine pour le club et je n'ai pas encore pensé à sa valeur, mais je crois que, en considérant son âge, son rôle et ses qualités offensives et défensives, ce serait au moins 30-35 M€. Il peut devenir un champion exceptionnel, le meilleur à son poste."

Il impressionne depuis son arrivée en Europe fin janvier

"Ederson est incroyable aussi sur le plan humain, c'est un ange, sobre, équilibré mentalement, a encensé Iervolino. Pour obtenir de bons résultats dans la vie, il faut aimer à la folie ce qu'on fait et garder les pieds sur terre. Ederson est comme ça."

Acheté 6,5 millions d’euros aux Corinthians à la toute fin du dernier mercato hivernal, Ederson s’est tout de suite fait une place dans l’effectif du club italien et impressionne à chacune de ses sorties. Depuis son arrivée, il n’a manqué qu’un seul match et a été titulaire à 10 reprises en Serie A, pour deux buts et une passe décisive. Il est sous contrat avec la Salernitana, actuelle 18e de Serie A, jusqu’en juin 2026.