Mercato: Tchouaméni n'exclut pas de rester à Monaco en cas de qualification pour la Ligue des champions

Sous contrat jusqu'en 2024, Aurélien Tchouaméni fait l'objet de vives convoitises en Europe. Le milieu de Monaco serait notamment ciblé par le PSG et le Real Madrid. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, l'international français n'exclut pas de rester.

Le milieu de terrain de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni s'est montré assez évasif sur son avenir en conférence de presse, avant le match contre Lille en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. L'international français n'a toutefois pas non plus exclu de rester sur le Rocher, même si le Real Madrid et le PSG seraient intéressés pour un transfert dès cet été.

"On verra bien qui sera là à la reprise"

"Je crois que je suis en contrat jusqu'en 2024, avec une option jusqu'en 2025, donc on verra ce que l'avenir me réservera", répond avec un grand sourire le jeune de 22 ans, avant de botter quelque peu en touche. "Les mercatos sont toujours des périodes où il peut se passer plein de choses, commence-t-il. Il y a mon cas personnel et il y a les cas de plein d'autres joueurs, qui sont en fin de contrat, qui ont des envies d'ailleurs."

L'AS Monaco est toujours en course pour se qualifier en Ligue des champions et se déplace vendredi à Lille, alors que les hommes de Gourvennec semblent avoir dit adieu à toute Coupe d'Europe après leur défaite face à Troyes le week-end dernier. Aurélien Tchouaméni assure que cette rencontre est la seule chose qu'il a à l'esprit pour le moment: "Nous pour l'instant on se concentre vraiment sur le match de Lille, ce qui arrive après ce n'est pas le plus important. Il faut bien finir la saison et ensuite chacun partira en vacances. On verra bien qui sera là à la reprise."

"Jouer la Ligue des champions avec l'AS Monaco ce n'est pas quelque chose qui me déplarait"

Le milieu de terrain est finalement relancé sur la question:i une qualification ou non de l'AS Monaco en Ligue des champions pourrait-elle le pousser à rester? "Pourquoi pas, répond-il. C'est vrai que cette élimination en tour préliminaire la saison passée m'est resté en travers de la gorge, donc de jouer la Ligue des champions avec l'AS Monaco ce n'est pas quelque chose qui me déplarait." Sa clause libératoire est fixée à 70M€ selon les médias espagnols, avec un pourcentage pour les Girondins de Bordeaux.