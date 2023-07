Mercato: le PSG annonce la signature de Kais Anelka, fils de Nicolas Anelka

Le Paris Saint Germain a annoncé ce vendredi sur son site web l'arrivée de Kais Anelka, fils de Nicolas Anelka, au sein de son centre de formation. Il fait partie des 16 jeunes de la génération 2008 à intégrer la formation parisienne.

Des petits nouveaux au PSG. Parmi les seize nouveaux joueurs issus de la génération 2008 qui vont intégrer le centre de formation du Paris Saint Germain la saison prochaine, un nom retient l'attention. Kaïs Anelka, fils de Nicolas Anelka, s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en juin 2024.

Le fils de l'ancien attaquant de l'équipe de France évolue lui aussi au poste d'attaquant. Selon le communiqué du PSG, il ne faisait pas partie du centre de préformation du club parisien, sans que son club d'origine ne soit précisé.

Un passage en Belgique

En août 2020, la RTBF rapportait que le RSC Anderlecht avait mis à l’essai le garçon d'alors 12 ans. Les premiers échos étaient alors prometteurs. "J’ai pu voir le joueur à l’œuvre et j’ai rendu un rapport positif le concernant, expliquait au quotidien Le Soir Stéphane Stassin, le coach U13 d’Anderlecht il y a trois ans. Mais la direction, qui doit trancher, n’a pas encore donné son avis."

Sa mère étant belge, les quotidiens locaux avaient bon espoir de le voir intégrer le centre de formation du club de Bruxelles. Mais celui que l'on voit jouer dans le documentaire de son père a finalement choisi le Paris Saint Germain.

Il aura donc l'occasion de démarrer là où son père a également été formé et où il a évolué entre 1996 et 1997 puis 2000 et 2002.