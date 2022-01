Mercato: retournement de situation, Dembélé serait finalement ouvert à un départ du Barça cet hiver

Mis sur la touche en raison de la fin de son contrat au terme de la saison, Ousmane Dembélé serait finalement enclin à quitter le FC Barcelone d'ici la fin du mercato hivernal.

Retournement de situation à quatre jours de la fin du mercato? D'après la presse catalane, Ousmane Dembélé a fait savoir au FC Barcelone qu'un départ dès cet hiver pouvait finalement être envisagé. Telle serait, selon la Cadena SER, l'issue d'une réunion qui était organisée entre l'agent du joueur, Moussa Sissoko, l'entraîneur Xavi et plusieurs dirigeants du club de Liga.

Poussé vers la sortie faute d'accord pour une prolongation du contrat qui expire en juin, le champion du monde français semblait jusqu'à présent déterminé à terminer la saison en Catalogne. "Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club, de mon coach. (...) Je ne suis pas un homme qui triche, encore moins un homme qui a pour habitude de céder aux chantages", avait-il publié le 20 janvier sur son compte Instagram, après avoir appris sa mise à l'écart avant un match de Coupe du Roi.

Mais cette prise de parole n'a rien changé à la position du Barça. La rencontre suivante, remportée 1-0 à Alavés en championnat, s'est également disputée sans l'ailier de 24 ans.

Quelle porte de sortie?

Autre élément important: les médias espagnols affirment en choeur que le club est sur le point de finaliser l'arrivée en prêt de l'ailier Adama Traoré (Wolverhampton). Même si ce renfort ne serait pas directement lié, la menace pour Ousmane Dembélé de passer la deuxième partie de saison sans jouer s'accentue. À moins d'un an de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le timing est fâcheux.

Pour un départ cet hiver (le mercato s'achève dans la soirée du 31 janvier), Ousmane Dembélé va devoir trouver un club capable d'assumer ses prétentions salariales et de verser une indemnité de transfert au FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, la presse étrangère fait état d'un intérêt certain de Newcastle United, qui anime le mercato avec la puissance financière de ses nouveaux propriétaires saoudiens. Mais mercredi, le représentant de l'ancien Rennais a agité les médias espagnols avec son smartphone affichant un appel d'un certain "Leonardo PSG".