Mercato: les trois clubs finalistes pour signer Dembélé, résolu à quitter le Barça

En fin de contrat, Ousmane Dembélé pourrait quitter le Barça dès cet hiver et s'engager avec un autre club d'ici lundi soir. Chelsea, Manchester United et le PSG seraient les mieux placés pour l'accueillir selon Sport.

Et si Ousmane Dembélé (24 ans) s’en allait finalement dans les toutes dernières heures qui nous séparent de la fin du mercato, avant que le marché des transferts ne ferme sa fenêtre hivernale? L’idée ne semble pas si farfelue si l’on en croit les dernières informations en provenance de Catalogne. Sport donne en tout cas l’impression que les choses pourraient se décanter concernant le champion du monde.

Plus désiré par le Barça, qui cherchait à tout prix à le prolonger cet hiver pour sécuriser son avenir dans la région, alors que le bail de Dembélé arrive bientôt à son terme, l’ailier serait résolu à partir cette année, voire dès cet hiver, s’avance la presse catalane. Sport annonce ainsi le début d’une finale à trois pour attirer l'ancien joueur de Dortmund, entre Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Qui est favori pour accueillir Dembélé?

Le délai pour boucler l'affaire est court, puisqu'on entre dans la dernière ligne droite du mercato, dont la clôture interviendra dans 48h environ. Le manque de temps pour finaliser cette opération, tout comme les complications habituelles liées à ce marché d’appoint, alors que les équipes sont déjà constituées, et que les gros transferts dépendent de départs, sont autant d’obstacles à la réalisation de cette opération.

Des trois candidats au recrutement de Dembélé, le PSG apparaît comme le club le plus en retrait. Le club de la capitale peine à libérer de la place dans son effectif. Sky Sport et le Daily Mail sont en revanche beaucoup plus optimistes pour une arrivée du joueur en Premier League. A Chelsea, où l’attend le technicien allemand Thomas Tuchel, qui fut son mentor au Borussia Dortmund, ou à Manchester United.

Un peu plus tôt dans la journée, les médias catalans évoquaient le retrait, de la part de la direction du FC Barcelone, de leur offre de prolongation. Ce qui signifierait qu’un départ soit la seule option qui s’offre à Dembélé. Reste à savoir quand.