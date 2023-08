Mercato: le PSG envisage un transfert d'Ekitike, qui a pourtant marqué des points cet été

En manque de temps de jeu la saison dernière mais aussi durant la préparation estivale, Hugo Ekitike intéresse de nombreux clubs. Le PSG aimerait vendre l'ancien attaquant de Reims, qui semblait pourtant avoir marqué des points lors des matchs amicaux.

Il est pour l'heure l'un des rares joueurs du PSG qui a marqué positivement les esprits sur le terrain durant la préparation estivale et la tournée asiatique. Mais Hugo Ekitike ne profite pas d'une hausse de son temps de jeu pour autant. Buteur contre le Havre (victoire parisienne 2-0), buteur et passeur contre le Cerezo Osaka (défaite 3-2), le Rémois espérait sans doute plus qu'une entrée à la 70e minute mardi face à l'Inter Milan (défaite 1-0) ou qu'un statut de remplaçant face à Al Nassr (0-0). Joueur le plus décisif de la préparation, il est paradoxalement un des offensifs qui jouent le moins. Moins que Carlos Soler ou Marco Asensio par exemple. De quoi le pousser au départ cet été?

Une monnaie d'échange dans un deal pour Kolo Muani?

Luis Enrique apprécie pourtant son profil. D'autant que le PSG n'a toujours pas recruté de numéro 9, poste prioritaire de ce mercato, ce qui laisse un boulevard à Hugo Ekitike... sur le papier. Dans les faits, Paris aimerait vendre Hugo Ekitike, recruté l'été dernier pour 35 millions d'euros. Mais pour cela, il faut l'exposer. Pour l'instant, le club ne le fait que par quelques bouts de matchs.

Hugo Ekitike attire l'oeil en Europe. La Juventus, le Bayer Leverkusen, West Ham ou encore Nottingham Forest ont fait part de leur intérêt pour le buteur de 21 ans. Si Paris active les négociations pour récupérer Randal Kolo Muani et donc enfin boucler l'arrivée de son numéro 9, il est possible que les dirigeants tentent d'inclure Hugo Ekitike dans un deal, en guise de monnaie d'échange pour faire baisser le prix. Un départ est donc à l'ordre du jour. Mais la position du PSG peut-elle évoluer si le joueur continue à être décisif prochainement? A voir.