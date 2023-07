PSG: "On lui fait tous confiance", le message de soutien de Zaïre-Emery à Ekitike

Warren Zaïre-Emery a apporté un vif soutien à Hugo Ekitike ce vendredi après la défaite du Paris Saint-Germain contre le Cerezo Osaka (2-3). Buteur et passeur décisif, l'attaquant cherche à rebondir après une saison compliquée.

Pas facile de se faire une place derrière le trio Mbappe-Messi-Neymar. Hugo Ekitike l'a appris à ses dépens lors de la saison 2022-2023. Lionel Messi parti et Kylian Mbappé resté à Paris, l'attaquant s'est illustré pendant la tournée du club francilien au Japon. Buteur et passeur décisif contre le Cerezo Osaka, l'ancien de Reims n'a pourtant pas réussi à éviter la défaite des siens (2-3). Mais alors que le PSG cherche un numéro 9, le Français de 21 ans a montré qu'il pouvait parfaitement jouer en pivot dans le 4-3-3 de Luis Enrique.

"Hugo c'est un très bon ami, j'aime bien comment il joue et sa façon d'être avec moi. Je suis très content de jouer avec lui, a salué Warren Zaïre-Emery après le revers contre le Cerezo. Comme je dis, tout le monde n'est pas encore prêt et on essaye d'être le mieux possible. Son match est vraiment bien avec un but et une passe décisive. J'espère que cela va continuer pour lui."

>> PSG-Cerezo Osaka (2-3)

"Qu'il soit dans les meilleures conditions possibles"

Une prestation à des années lulmière de celles réalisées sous les ordres de Christophe Galtier. Rarement mis en confiance par l'ancien entraîneur parisien, Hugo Ekitike espère saisir sa chance pendant la préparation estivale alors que le PSG avait ouvert la porte à un départ en prêt ces derniers mois.

Le Top de l'After Foot : PSG, est-ce le bon moment de vendre Marco Verratti ? – 27/07 26:56

En attendant de savoir si le champion de France parviendra à recruter un buteur d'envergure internationale et en attendant de savoir si Kylian Mbappé restera au club, Hugo Ektike constitue la seule véritable solution à la pointe de l'attaque. Buteur sur les deux rencontres qu'il a joué pendant la préparation, il a probablement marqué des points.

"[Est-ce qu'il est revanchard après sa saison compliquée?] Je pense qu'on lui fait tous confiance donc on souhaite qu'il soit dans les meilleures conditions possibles par rapport à la saison dernière, a encore assuré Warren Zaïre-Emery. Et on espère que cela ira le mieux pour lui."