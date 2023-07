EN DIRECT - PSG-Al-Nassr: suivez en live le premier match amical des Parisiens au Japon

En grande forme à l’entraînement, Neymar pourrait bientôt rejouer avec le PSG

Le PSG a effectué un entraînement devant 2.000 spectateurs ce lundi au Japon. Une séance durant laquelle Neymar s’est montré particulièrement à l’aise. Acclamé par le public local, qui a scandé son nom et apprécié chacune de ses touches de balle, le n°10 brésilien s’est notamment montré adroit devant le but. Le taulier de la Seleçao, qui a récemment réintégré l’entraînement collectif, semble remis de sa blessure à la cheville contractée en février dernier. Il a désormais hâte de rejouer et il serait étonnant de ne pas le voir participer à l’un des matchs de la tournée asiatique des champions de France. Les joueurs de Luis Enrique commenceront par affronter le club saoudien d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, ce mardi à Osaka (12h20).

FHawkins