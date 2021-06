Mercato: le PSG et l’Inter se rapprochent d’un accord pour Hakimi

S’il n’y a pas encore d’accord définitif concernant le transfert d’Achraf Hakimi, les positions se sont rapprochées entre le PSG et l’Inter Milan au sujet de l’international marocain de 22 ans. Le latéral droit a déjà accepté un contrat de cinq ans.

Alors que la venue du milieu néerlandais Georginio Wijnaldum est déjà actée, et que celle du gardien italien Gianluigi Donnarumma est en passe de l’être, Achraf Hakimi s’approche lui aussi de plus en plus du Paris Saint-Germain. Comme annoncé en exclusivité par RMC Sport vendredi dernier, les positions se sont rapprochées entre le PSG et le club de l’international marocain, l’Inter Milan.

Les négociations avancent bien afin de pour trouver un accord pour un transfert du latéral droit de 22 ans, formé au Real Madrid mais qui a explosé lors de son prêt de deux saisons au Borussia Dortmund, entre 2018 et 2020. Acheté par l’Inter Milan à l’été 2020 contre 40 millions d’euros, et auteur d’une belle saison avec le champion d’Italie (7 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues), Hakimi pourrait rejoindre le club de la capitale pour 70 millions d’euros, bonus compris.

Un bond qualitatif significatif au poste

Le joueur a d’ores et déjà donné son accord à Paris pour un contrat de cinq ans, mais attend désormais que les deux parties s’accordent pour s’envoler pour la capitale française et passer la visite médicale préalable à sa signature. Il remplacerait numériquement dans le couloir droit de la défense Alessandro Florenzi – prêté par la Roma la saison dernière, mais dont l’avenir à Paris n’a pas encore été officiellement scellé.

L’arrivée d’Achraf Hakimi, l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste, permettrait un bon qualitatif important au PSG, à un poste où les manques parisiens sont importants depuis plusieurs saisons. Si Chelsea est encore dans la course pour le faire signer cet été, le club anglais s’est toutefois fait distancer par l’équipe dirigeante parisienne.