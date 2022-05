Mbappé prolonge au PSG: Droits à l'image, chiffres, directeur sportif, ce que l'on a appris de la conférence de presse

Après l'annonce de samedi de la prolongation de Mbappé au PSG, le numéro 7 parisien et Nasser Al-Khelaïfi étaient en conférence de presse ce week-end et ils n'ont éludé presque aucun sujet.

L'affluence des très grands jours ce lundi au Parc des Princes pour la conférence de presse de Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, faisant suite à l'annonce, samedi, de la prolongation du jeune prodige de 23 ans au PSG pour trois saisons.

Après des mois de suspens, de retournements de situation, le président du PSG et "le meilleur joueur du monde", dixit ce dernier, se sont donc exprimés. Voici ce qu'on a appris

Les chiffres d'un contrat que l'on dit pharaoniques

Disons le tout de suite, ce n'est pas vraiment le sujet sur lequel on a eu le plus de réponses. Si depuis samedi, la presse, notamment espagnole avance des estimations, très elevées, Nasser Al-Khelaïfi est resté très discret, comme à son habitude. "Jamais on n'a donné les chiffres, mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était le projet sportif. L'argent, le club en Espagne aurait pu payer plus."

Les raisons du choix

Kylian Mbappé a beaucoup insisté sur la fibre patriotique pour expliquer son choix et donc ce revirement de situation, lui qui voulait partir du PSG l'été dernier. "Quitter mon pays comme ça... Il y a ce côté sentimental... Et aussi le projet a changé. Le club a changé beaucoup de choses sur le plan sportif et je pense que mon histoire n'est pas terminée."

Oh capitaine mon capitaine

Non, Kylian Mbappé n'a pas demandé à être capitaine, il salue d'ailleurs le travail et l'influence de Marquinhos dans le vestaire.

Kylian Mbappé nouveau directeur sportif?

Jusqu'à quel point Kylian Mbappé allait prendre plus de poids dans le projet sportif du PSG? Jusqu'à devenir le directeur sportif de l'ombre? le numéro 7 du PSG a été très clair, même s'il reconnaît qu'il est "toujours partant pour parler football": "Je reste un joueur de foot, je reste ancré dans un collectif, je reste un joueur de foot et je n'irais pas au delà de cette fonction.

Quel rôle a joué Macron?

La rumeur courrait la aussi depuis quelques jours. elle a été confirmée par Mbappé lui-même. "Oui, on a échangé, c'étaient de bons conseils. On a souvent échangé. Quand on est une figure nationale, tu as des droits et des devoirs. il faut assumer tout ce qu'on est, le joueur et l'homme."

Quelle était la teneur de leurs conversations: "Je l'ai prévenu de mon choix. Il m'a dit qu'il était très content et que c'était une très bonne nouvelle pour le pays."