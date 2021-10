Mercato: le Real très confiant sur le dossier Mbappé, selon la presse espagnole

En fin de contrat en juin 2022 à Paris, Kylian Mbappé fait l’objet d’intenses spéculations entre un nouveau bail signé avec le PSG ou un transfert au Real Madrid. Côté Espagnol, la presse assure que la confiance est de mise chez les Merengue.

Avec quel maillot sur le dos, Kylian Mbappé disputera-t-il la saison 2022-23 ? C’est la question qui va agiter la chronique mercato pendant de longs mois. Alors qu’il souhaitait rejoindre le Real Madrid cet été, l’attaquant international français avait vu le PSG refuser de le céder aux Merengue. Un choix que le joueur formé à Monaco a accepté sans esclandre, même s’il affirme avoir prévenu assez tôt la direction parisienne de son envie de changement. Resté aux côté des Lionel Messi ou Neymar à Paris, Mbappé n’écarte pas complètement la possibilité de prolonger son bail avec le PSG qui s’achève actuellement en juin 2022.

Le Real serait serein

De quoi inquiéter le Real Madrid ? Pas à en croire le quotidien madrilène As. Selon ce média, les Merengue restent sereins sur ce dossier, eux qui espèrent signer le Français libre l’été prochain. Une source affirmerait même à As que "Mbappé a pris sa décision et que pour tout l’or du monde, il ne prolongera pas avec le PSG". Des échos à prendre avec des pincettes, les rumeurs étant nombreuses sur le dossier Mbappé.

En attendant de nouveaux développements sur son possible transfert, Kylian Mbappé sera sur le front ce vendredi avec le PSG face à Angers (21h) en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.