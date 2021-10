Mercato: Benzema le répète, il est prêt à accueillir Mbappé au Real Madrid

Karim Benzema évolue pour le moment avec Kylian Mbappé uniquement en sélection avec l'équipe de France, mais il ne cache pas qu’il aimerait le côtoyer au quotidien et le voir signer au Real Madrid un jour.

Conséquence du transfert raté de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, lui et Karim Benzema n’évoluent ensemble que sous le maillot de l’équipe de France. Pourtant, le capitaine du Real Madrid se verrait bien côtoyer Kylian Mbappé au quotidien, dans la capitale espagnole.

"Pourquoi pas", a-t-il répondu à la télévision espagnole lorsqu’on lui demanda s’il aimerait jouer avec l’actuel attaquant du Paris Saint-Germain. "Je l’ai toujours dit, je vais le redire. Evidemment que j’aimerais jouer avec lui un jour, même si pour le moment il faut patienter et respecter son équipe", a ajouté Karim Benzema.

Le Ballon d'or dans un coin de la tête

Kylian Mbappé sera en fin de contrat avec le PSG l’été prochain. Karim Benzema aura alors 34 ans. Ce sera vraisemblablement la seule ouverture pour que les deux attaquants de l’équipe de France se retrouvent en club.

Dans le même entretien, Benzema a aussi évoqué la course au Ballon d’or dont il fait partie. "C’est un trophée que tous les joueurs veulent obtenir un jour, tous l’ont en tête, et c’est un trophée auquel je pense depuis que je suis petit", a-t-il reconnu. Seizième du Ballon d’or en 2014, son meilleur classement jusqu’ici, le Français devrait se trouver bien plus haut le 29 novembre prochain.