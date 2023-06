Mercato: le Real veut la jouer tranquille sur le dossier Mbappé

Selon Marca, le Real Madrid n’est pas perturbé par les remous provoqués en France par la décision de Kylian Mbappé de ne pas activer sa dernière année optionnelle en 2025 et d’honorer sa dernière année de contrat jusqu’en 2024.

Serein le Real Madrid. En quête d’un buteur depuis le départ de Karim Benzema, le club merengue ne s’attendait pas à ce que le dossier Kylian Mbappé réapparaisse avec fracas au début de l’été. Pourtant, depuis la lettre envoyée par la star française à la direction du PSG signifiant qu’il n’entend pas activer son année optionnelle en 2025, l’hypothèse d’une arrivée dans la capitale espagnole a repris de l’épaisseur. Surtout si le vice-champion du monde refuse de prolonger et qu’il est poussé vers la sortie par son club. Au Real, on refuse de s’emballer, rapporte Marca ce lundi. Pour le quotidien madrilène, s’il existe bien une énorme pression autour de dossier, elle vient surtout de l’extérieur.

>> Le mercato en direct

Ancelotti ne pousse pas pour Mbappé

Carlo Ancelotti a bien sûr réclamé un attaquant pour le mercato, mais l’Italien ne pousse pas ses dirigeants à recruter le Français de 24 ans. La direction du Real entend ne pas se laisser perturber par le tourbillon Mbappé. Et ne passera pas à la vitesse supérieure sous prétexte que le Français s’éloigne du PSG et que les supporters et les réseaux sociaux l’envoient au Real.

Chez les Merengue, on n’oublie pas non plus que le club s’est déjà cassé les dents à plusieurs reprises sur le Français. Echaudé et donc prudent, le club de Florentino Perez ne perd pas non plus de vue que l’international français sera peut-être libre de discuter avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2024 s’il ne prolonge pas à Paris. Pour toutes ces raisons, le Real Madrid entend, pour le moment, garder ses distances avec le PSG et sa star. Mais l’été est encore long…