Mercato: le Stade Rennais annonce l'arrivée en prêt d'un latéral droit en provenance de Tottenham

Le Stade Rennais a annoncé ce mardi soir l'arrivée d'un renfort défensif. Le latéral droit anglais, Djed Spence, a signé en prêt jusqu'à la fin de la saison. Il arrive en provenance de Tottenham.

Le Stade Rennais a dû travailler vite et bien pour trouver un remplaçant au capitaine Hamari Traoré. Le latéral droit malien souffre d'une déchirure au mollet et devrait être absent jusqu'à la mi-mars. Son suppléant, Lorenz Assignon, a été touché au ligament croisé postérieur du genou contre l'Olympique de Marseille et manquera les deux à trois prochains mois de compétition.

>> Mercato: la dernière journée EN DIRECT

Une recrue made in England

C'est Djed Spence qui aura la lourde tâche d'assurer dans le couloir droit rennais. Très peu utilisé cette saison par Antonio Conte, le prometteur anglais compte montrer à Tottenham qu'il peut se faire une place au sein de l'effectif pléthorique des Spurs.

Avec seulement six bouts de matchs depuis le début de la saison, l'anglo-jamaïcain n'a pas pu exprimer son talent comme il en avait l'occasion en Championship. S'il doit performer rapidement avec Rennes, pas sûr néanmoins qu'il soit au meilleur de sa forme, avec seulement 15 minutes jouées en 2023.

International U21 anglais

Après de belles performances en Championship avec Nottingham Forest et Middlesbrough, Djed Spence a tapé dans l'oeil de Lee Carsley, le sélectionneur des U21 anglais. Il a honoré quatre sélections avec les Three Lions dont trois lors des qualifications à l'Euro U21. Son manque de temps de jeu à Tottenham l'a empêché de terminer l'année 2022 avec la sélection de jeunes.

Formé à Fulham, révélé à Nottingham Forest

Le Londonien a été formé à Fulham mais n'y a pas signé en professionnel. Après avoir quitté les Cottagers en U18, il a rejoint les U21 de Middlesbrough, avant de signer son premier contrat professionnel avec Boro. Prêté à Nottingham Forest la saison dernière, il s'y est révélé lors d'une saison fantastique pour le club, conclue par une montée en Premier League. Il a ensuite signé pour près de 15 millions d'euros, avec les Spurs.