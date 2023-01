Mercato: Everton aurait formulé une offre à Rennes pour Sulemana

Selon The Athletic, Everton aurait formulé une offre verbale à Rennes pour recruter l’attaquant international ghanéen, Kamaldeen Sulemana (20 ans). Le club anglais attend une réponse des Bretons.

Englué à l’avant-dernière place de Premier League, Everton lorgne en France pour renforcer son effectif. Selon The Athletic, les Toffees auraient approché Rennes pour recruter Kamaldeen Sulemana (20 ans). Les dirigeants bretons, qui n'auraient pas encore donné suite, attendraient une proposition de 30 millions d’euros pour laisser partir leur international ghanéen (15 sélections), sous contrat jusqu’en 2026.

Selon le journal anglais, Rennes a déjà repoussé une offre de 20 millions d’euros de Southampton. Bournemouth, un autre club du sud de l’Angleterre, aurait aussi manifesté son intérêt pour l’ailier gauche. Ce dernier a rejoint Rennes en 2021 en provenance du club norvégien de Nordsjaelland contre 17 millions d’euros. Auteur de débuts prometteurs au début de son aventure, Sulemana marque le pas cette saison et paie un temps de jeu limité.

Il n’a été titularisé qu’à deux reprises en Ligue 1 par Bruno Genesio (1 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues). Le joueur avait été particulièrement critiqué pour sa perte de balle devant sa surface de réparation amenant le but de l’égalisation de Fenerbahçe (3-3) en Ligue Europa en octobre dernier. Un résultat qui avait coûté la première place du groupe aux Bretons et une qualification directe pour les 8es de finale. Il n’avait joué aucun des quatre matchs suivants même si Bruno Genesio avait assuré que cela n’était pas punition.

"Non, ce n’est pas une sanction, mais j’ai parlé avec lui, il doit être capable de comprendre qu’il y a des choses que l’on peut faire et d’autres que l’on doit éviter de faire, a-t-il confié à Ouest-France. Il a des qualités de vitesse et de dribbles extraordinaires, mais il y a des zones dans lesquelles il doit exprimer ses qualités. Et dans d’autres zones, il doit avoir un peu plus de discernement." Il avait de nouveau commis une perte de balle amenant un but à Reims (3-1) lors de la reprise après la Coupe du monde mais avait joué les rencontres suivantes. Vendredi, il est entré en jeu à la mi-temps lors de la défaite à Lorient (2-1) et s'est créé deux grosses occasions, détournées par le gardien adverse, Vito Mannone.