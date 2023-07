Mercato: Leipzig signe Bitshiabu, en attendant Lukeba ?

Formé au PSG, El Chadaille Bitshiabu va s'engager avec Leizpig. Une signature qui n'empêche pas le club allemand de vouloir signer Castello Lukeba. L'OL a déjà refusé une première offre pour son défenseur central.

Comme annoncé depuis plusieurs heures, El Chadaille Bitshiabu va s’engager avec Leipzig. Le défenseur central, formé au PSG, va s’engager pour 5 ans avec le club allemand contre 15 millions d’euros, plus des bonus. Il restait ce jeudi soir des derniers détails à régler, notamment sur le pourcentage à la revente inclus ou pas. Le PSG a l’habitude d’inclure ces pourcentages lors des cessions de ses Titis.

Leipzig veut également engager Castello Lukeba. Le club allemand a perdu deux axiaux gauchers (Josko Gvardiol et Abdou Diallo) et entend renforcer son arrière-garde. Les négociations se poursuivent entre Lyon et le club allemand. L’OL a refusé une première offre à 27 millions d’euros, plus bonus. Le club rhodanien est désormais en attente d’une nouvelle offre.

Un départ qui ne plairait pas à Laurent Blanc. "L’OL doit dire, ok si ce sont des chiffres à un niveau impressionnant, mais par contre à ce prix-là (27 millions proposé par Leipzig pour Lukeba), je lui dis de rester un an de plus à Lyon. Ça m’ennuierait vraiment qu’il parte", a commenté l'entraîneur de l'OL.

